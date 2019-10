Tencent e Activision segnano un record con Call of Duty Mobile.

La versione per smartphone e tablet del celebre franchise, riproposta in salsa free to play con tanto di battle royale, è stata scaricata 100 milioni di volte in una sola settimana.

Una cifra incredibile che rilancia alla grande Call of Duty, titolo che sembra dare il meglio di sé proprio su mobile.

A costo zero si ottiene infatti un gioco pulito, dove le microtransazioni non sono affatto invasive e non rovinano l’esperienza di gioco.

Un titolo gratis divertente e realizzato con cura che porta un multiplayer di qualità console direttamente su smartphone e tablet.

CoD Mobile è eccezionale, troviamo infatti una serie di modalità multiplayer adatte a partite rapide, così come una curatissima modalità battle royale che ci vede combattere per le celebre battaglia reale all’interno di una mappa che si restringe.

Lo stile di combattimento realistico, i mezzi e la pulizia generale della produzione potrebbero davvero minacciare Fortnite o almeno portare nel gioco una grossa fetta di utenti alla ricerca di un’esperienza battle royale differente.

CoD Mobile è un successo incredibile, tanto da non fare escludere la possibilità dello sbarco della versione mobile su console, o almeno su Nintendo Switch.

Il primo passo in questo senso sarà il supporto dei controller in arrivo, per quella che è un’esperienza tripla A direttamente sugli schermi del telefonino.

La complessità del gioco può risultare un po’ ostica sui device più piccoli e lo stacco tra giocatori tablet e giocatori smartphone si nota nella rapidità di reazione.

CoD Mobile non è solo un successo ma un grande gioco della serie CoD, divertente e ben fatto, e soprattutto onesto con microtransazioni praticamente invisibili che non istigano all’acquisto frenetico come spesso accade con la concorrenza.

Da provare per chiunque possieda un device Apple o Android compatibile.