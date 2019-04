Britney Spears è dovuta ricorrere a delle cure psichiatriche a causa dl dolore dovuto alla malattia del padre Jamie.

La situazione del padre l’avrebbe devastata psicologicamente portandola a chiedere aiuto ai medici.

Per cercare di riprendersi dalla situazione e riuscire a stare vicina al padre, Britney Spears ha anche sospeso il suo importantissimo tour.

Un periodo difficile per la pop star che si ritrova ad assistere a una bruttissima situazione medica del padre, trovandosi impotente di fronte alla malattia.

“Innamorati del prenderti cura di te stesso. Mente, corpo e spirito” scrive Britney su Instagram.

La cantante sarebbe in ospedale da almeno una settimana e dovrà rimanere in cura per un mese nel tentativo di riprendersi dal crollo emotivo.

I fan hanno fatto sentire tutto il loro supporto, standole vicini attraverso i social e incoraggiandola.

Lo spettacolo “Britney: Domination” era già stato interrotto in precedenza, anche in quell’occasione per la necessità di stare vicina al padre in sala operatoria.

In quell’occasione Britney Spears aveva scritto: “Un paio di mesi fa mio padre è stato ricoverato ed è quasi morto”. “Noi tutti siamo grati che sia riuscito a sopravvivere, ma la strada è ancora lunga. Ho preso questa difficile decisione per concentrare tutte le mie energie sulla mia famiglia in questo momento”.

Un momento davvero duro per un personaggio che di solito accostiamo alla leggerezza e al mondo del pop.

Di sicuro la povera Britney conosce bene le priorità della vita e non ha alcuna intensione di trascurare gli affetti e la famiglia per la carriera.

Non possiamo quindi che sperare che le cose vadano meglio, per Britney e per suo padre, e soprattutto lasciarla in pace a gestire la sua difficile situazione.

Questo tipo di cose necessitano una delicatezza estrema.

La speranza è quella di vedere Britney tornare in forma, e suo padre guarire dalla difficile situazione.