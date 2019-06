Belen e Stefano sono tornati insieme, a quanto pare però le sorprese non finiscono qui e la coppia si troverà unita anche nel lavoro!

Belen e Stefano De Martino condurranno infatti un nuovo programma con Simona Ventura.

Stiamo parlando del Festival di Castrocaro, al suo ritorno in tv dopo una serie di grandi successi.

La conduzione sarà quindi affidata alla coppia Rodriguez e De Martino, in giuria troveremo invece Simona Ventura.

Al ritorno di fiamma corrisponde a quanto pare la voglia di stare insieme anche durante il lavoro.

La conduzione da parte di una coppia è un elemento piuttosto inedito nel mondo dello spettacolo nostrano e staremo a vedere come i due sapranno interagire e appassionare il pubblico.

La notizia la annunciano direttamente Belen e De Martino da Instagram, con una relazione che procede senza intoppi ecco arrivare anche questa impotante collaborazione.

Rodriguez e De Martino saranno sul palco anche durante la Notte della Taranta, addirittura si parla della coppia per la guida del Dopofestival del prossimo anno.

L’amore tra Belen e De Martino è stato uno dei principali gossip degli scorsi mesi.

Dopo la fine delle varie relazioni che hanno scandito la loro separazione, ecco che i due, lentamente sono tornati insieme in modo definitivo, questa volta, a quanto pare, faranno di tutto per non separarsi.

Oltre al ritorno di fiamma, a legarli c’è sempre stata una grande stima, oltre alla presenza del figlio Santiago al quale hanno voluto dare una famiglia unita e affiatata.

La coppia Belen De Martino è molto gradita dal pubblico e potrebbe regalare delle sorprese anche sotto il punto di vista dei risultati.

L’accoppiata infatti potrebbe attirare un gran numero di spettatori, in particolare vista l’ammirazione e il numero di follower di uno e dell’altra.

Non ci resta quindi che attendere questa particolare guida del festival.