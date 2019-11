La prima settimana di Ida e Riccardo insieme fuori dagli studi di “Uomini e donne” è stata molto complessa.

E’ stato in trasmissione che i due hanno raccontato la loro esperienza, le sensazioni provate a una certa stranezza nel sentirsi insieme.

“Ci siamo sentiti, i primi due giorni pochissimo, poi un po’ di più – racconta la dama del Trono Over – Dovevo andare a trovarlo, non sono riuscita, quindi ci siamo organizzati per vederci a Roma. Però avverto un certo malcontento e sto vivendo una fase in cui valuto alcune cose”.

Un racconto che mostra una notevole perplessità e molti dubbi nel possibile rapporto tra i due

Ida non è convinta e sente una certa distanza nei confronti di Riccardo.

Anche lui non nasconde le perplessità e le discussioni nate tra i due.

Riccardo spiega di “non voler commettere errori o fare forzature”.

Poi continua “però durante quelle piccole discussioni di questa settimana, sono bastate due parole e io mi sono calmato, è passato tutto”.

Nel corso della puntata i due sono sembrati più vicini, fino ad arrivare ad un bacio passionale arrivato proprio alla fine del confronto in studio.

Un messaggio chiaro che sembra nascondere una forte passione tra i due, nonostante i dubbi e le divergenze.

Sembra quasi che Ida e Riccardo abbiano paura di iniziare qualcosa di grande, tanto da mettere in dubbio ogni singola azione dell’altro.

In particolare, trovarsi lontani dalle telecamere, soli, fuori dagli studi di Uomini e Donne ha cambiato ogni cosa; la fine dello spettacolo coincide infatti molto spesso con la fine dei rapporti nati in studio, momenti spesi molto spesso più per gioco che per sentimento.

Staremo a vedere se questa coppia sarà in grado di smentire la tendenza generale del reality show.

Di sicuro, il bacio in studio ha lasciato pochi dubbi sulla veridicità del loro rapporto.