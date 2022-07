Tra gli attori bassi che hanno conquistato il mondo del cinema, ve ne sono svariati da poter indicare. Tra i vari nominativi infatti alcuni sono anche parecchio noti. Tutto ciò deve portare a far riflettere sul fatto che infatti il talento non viene di certo misurato in base all’altezza!

Attori bassi che hanno conquistato il mondo del cinema: ecco la lista

Nella lista di attori bassi che hanno conquistato il mondo del cinema ci sono anche nomi molto famosi, come ad esempio Zac Efron, che è alto 1,68 m e poi anche Tom Cruise, con i suoi 1,70 m. Della stessa altezza è anche Ben Stiller, famosissimo attore comico che ha recitato in numerosi film di successo. Tali nominativi dimostrano che sebbene a volte le agenzie alla ricerca di talenti cinematografiche abbiano requisiti severi, non sempre è così. Il talento infatti non è di certo commisurato alle caratteristiche fisiche. Nell’elenco dei vari personaggi comunque compaiono anche Danny DeVito e Joe Pesci. Il primo è alto 1,47 m e il secondo 1,63 m. Altri nomi famosissimi poi sono anche quelli di Woody Allen e Dustin Hoffman, rispettivamente di 1,65 m e di 1,66 m, ma non solo.

Altri personaggi bassi che hanno fatto carriera nel mondo del cinema

Tra gli altri nomi che si possono indicare vi sono poi quello di Al Pacino, con i suoi 1,70 m, e Sylvester Stallone, con 1,75 m. Anche Antonio Banderas non è altissimo, in quanto aggiunge un’altezza di 1,74 m. Più basso invece Elijah Wood, con i suoi 168 cm. Come si è visto, non sempre è necessario essere molto alti, per conquistare il mondo cinematografico. Si pensi ad esempio che alcune persone sono diventate famose sul campo proprio per aver interpretato al meglio il ruolo assegnato loro, grazie alla loro altezza non troppo elevata!