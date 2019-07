Jessica e Andrea si sono confrontati in un durissimo falò che ha segnato la rottura tra i due.

Alla fine del faò Jessica ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Andrea è una persona meravigliosa – ha detto in lacrime -, ma non stavamo bene insieme, non voglio più accontentarmi. Non mi vergogno, ho seguito il mio cuore”.

“La cosa che mi fa male è esserci lasciati in questo modo, ma sapevo che non mi avrebbe capita. Voglio pensare a me stessa e Alessandro mi fa stare bene. Voglio seguire il mio cuore e la mia felicità”.

Andrea ha accettato la scelta di Jessica, caduta tra le braccia di un tentatore.

“Ero veramente innamorato di lei. – commenta – Quando l’ho vista piangere pensavo si fosse resa conto di quello che aveva fatto, invece mi ha smontato completamente. Mi ha detto che ha preso una cotta per questo. Da domani si inizia un’altra vita, si va avanti”.

Una rottura difficile.

Il programma ancora una volta sembra aver vinto su una coppia in difficoltà dando un terribile colpo di grazia che i due non sembrano aver digerito bene, nonostante la scelta.

Dopo la rottura e l’abbandono della trasmissione i due sono passati ai social, dove appaiono in solitudine, mentre il tentatore, come nulla fosse, non ha fatto altro che caricare immagini di allenamenti e video personali.

Temptation Island ancora una volta si dimostra una trasmissione crudele e spietata, il cui obiettivo è quello di portare le coppie alla rottura.

Un gioco perverso dove i partecipanti vanno molto spesso per giustificare la fine del loro rapporto o magari, in altri casi per dimostrare quanto sia forte.

Di sicuro però, nonostante la scelta sia volontaria e vengano profumatamente pagati, mettere il dolore in prima serata non è proprio il massimo, soprattutto quando si vedono personaggi come Andrea, colpiti dalla separazione che iniziano mesti una nuova vita.