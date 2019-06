Andrea Iannone è stato insieme a Belen Rodriguez per un periodo nemmeno troppo breve.

Adesso Iannone frequenta Giulia De Lellis, arriva così il turno di Cecilia che ricompare dal nulla criticando Iannone che, a quanto pare non le è mai piaciuto particolarmente.

I vip sono passati ormai allo scambio e le coppie si costituiscono sulla base dei follower e della notorietà.

Ecco allora ‘Chechu’ inveire contro Iannone commentando: «Nelle interviste tutti dicono “Che belli” o “Auguri e figli maschi”. Questo perché nessuno mai si espone veramente col parere più sincero o con quello che pensa» spiega su Chi Cecilia Rodriguez.

«Io sono sicura che Andrea e Giulia De Lellis si troveranno bene, anzi benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi».

Un attacco particolare che deve necessariamente nascondere altro, un astio forse accumulato nel periodo della frequentazione della sorella.

«Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire certe frasi e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme, anche per questo motivo».

Ignazio Moser si tira fuori dalla questione e commenta:

«Conosco bene sia Giulia che Andrea, posso dire che non mi va di commentare tutto in positivo o in negativo?».

La domanda più grande da porci è:

Perché Cecilia Rodriguez dovrebbe dare opinioni su una nuova coppia con cui non ha niente a che vedere?

Il desiderio di apparire sembra non avere più fine e, dato che ogni commento può ormai scatenare putiferi e ondate di like, il circolino degli pseudo vip o parenti di vip nazionale continua nella sua zuffa tra riviste di gossip e social.

Arriverà una risposta dalla neonata coppia?

Staremo a vedere, nel frattempo i fan si dicono disgustati dalla famosa foto dei piedi di Andrea Iannone e Giulia De Lellis.