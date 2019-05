Alessia Marcuzzi per l’Isola dei Famosi.

A quanto pare i vari problemi oltre alla clamorosa vicenda Fogli sono costati cari alla presentatrice che, dopo aver attirato l’antipatia del pubblico si ritrova fuori dalla trasmissione.

Tra i prossimi ingaggi si vocifera una conduzione del Grande Fratello Vip.

Barbara D’Urso potrebbe però prendere la trasmissione lasciando la Marcuzzi senza ingaggio.

Le critiche ricevute sono enormi e potrebbero costare alla storica presentatrice la carriera.

Di fatto, il pubblico non la sopporta più e considera gli eventi dell’Isola una caduta di stile e una mancanza di etica.

Difficile darle in mano una trasmissione di fronte a problemi del genere, in particolare con il rischio di non ottenere l’audience desiderata.

Maurizio Costanzo la difende riportando i suoi vari successi e le decine di trasmissioni che l’hanno vista protagonista.

Il fallimento dell’Isola non può essere imputato a lei, dal momento che c’è una intera regia complice degli eventi e colpevole del calo di ascolti.

Alessia Marcuzzi potrebbe risorgere dalle ceneri, la situazione però è davvero difficile e quando si parla di soldi e di ascolti i problemi possono essere ben più complessi del previsto.

Non manca lo scontro con la Ventura, altra personalità del settore che l’ha attaccata con forza per la vicenda Riccardo Fogli.

In conclusione, Alessia Marcuzzi non sarà più alla guida dell’Isola dei Famosi e potrebbe trovarsi tagliata fuori da molte altre trasmissioni, in particolare i reality che l’hanno resa famosa.

Una situazione davvero difficile che non nasce necessariamente da una sua decisione.

Alessia potrebbe aver semplicemente ubbidito a ordini dati dalla regia.

Fatto sta che ha accettato la situazione e la faccia de l’ha messa lei.

Gli spettatori sono difficili da domare e, in un periodo di crisi della tv che muore sotto i colpi di streaming e nuove forme di intrattenimento è difficile che gli autori rischino con una presentatrice scomoda.