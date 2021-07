Ogni anno, in concomitanza con l’inizio della scuola, si prefissa per le famiglie una spesa davvero ingente, ovvero quella dei testi scolastici. Proprio per questo, si sente parlare del cosiddetto “caro libri” ogni anno. Tuttavia, un modo per risparmiare c’è: muoversi in tempo ed usufruire delle opportunità offerte dalla rete, come la possibilità di trovare libri usati per qualsiasi scuola di ordine e grado. Ormai su internet è possibile acquistare di tutto, e l’aspetto più importante è che questa tipologia di acquisti risulta essere molto conveniente. Online, infatti, dopo aver pagato occorre semplicemente attendere l’arrivo della merce a casa, senza preoccuparsi di andare in negozio per ritirarla.

I vantaggi dell’acquisto dei libri usati online

Acquistare libri scolastici usati online ha diversi vantaggi. In primo luogo, è possibile trovare in maniera semplice e veloce i testi necessari, senza dover visitare diverse librerie. Molte volte, infatti, capita di dover girare diverse librerie per poter trovare la precisa edizione del manuale richiesto dai docenti. In questo modo, si evitano anche le file interminabili davanti agli esercizi commerciali. Inoltre, a volte capita che i testi non sono disponibili oppure c’è da aspettare diversi giorni, anche dopo l’inizio della scuola, per ottenere i libri necessari. Ordinando un po’ prima su internet, invece, si ha la sicurezza di ricevere tutto in tempo. In più, non sempre le librerie e le cartolibrerie vendono anche testi usati, oppure non li hanno tutti, e spesso ci si trova dinanzi alla scelta se continuare la ricerca oppure comprare il libro nuovo, per non perdere tempo. Online, invece, la ricerca è più semplice ed immediata, e si possono trovare quasi tutti i libri usati. Il risparmio che si può ottenere sul web, però, non riguarda solo l’acquisto dei libri usati, ma anche la possibilità di vendere i propri. Alcuni siti web, infatti, consentono di mettere in vendita anche i propri testi, con la comodità del ritiro a domicilio da parte del corriere. In questo modo è possibile ridurre in modo notevole i costi necessari per l’acquisto dei nuovi libri di testo.

Libri a portata di click

In conclusione, acquistare i libri di testo, non solo scolastici ma anche universitari, direttamente online è davvero comodissimo. Specialmente se si ha intenzione di acquistare un manuale datato, nelle librerie, infatti, potrebbe essere difficile riuscire a trovare quella precisa edizione. In rete, invece, non c’è alcun limite, è possibile trovare qualsiasi edizione e senza particolari difficoltà. Tutto ciò che occorre fare è trovare il sito internet giusto, inserire i propri dati personali (come ad esempio gli estremi per il pagamento ecc.), inserire il luogo di consegna del o dei libri ed attendere l’arrivo del corriere. Insomma, è un vero e proprio gioco da ragazzi. Lo stesso ragionamento può essere fatto per i libri non scolastici, se ad esempio si ha intenzione di leggere un romanzo, un giallo, una raccolta di poesie ecc. è possibile acquistare il libro direttamente dal proprio dispositivo (Pc, tablet, smartphone) senza dover andare di persona in negozio.