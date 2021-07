Praticare sport comporta una serie di benefici che non riguardano solo il lato fisico, come pensano alcune persone, ma anche quello mentale. In più, va anche detto che gli aspetti positivi che le attività sportive provocano su corpo e mente possono essere differenti a seconda della tipologia di pratica sportiva che si svolge. Tuttavia è anche vero che sebbene possano esserci differenze, ci sono dei benefici comuni. Alcuni sport infatti saranno più adatti per lo sviluppo di determinati muscoli, altri magari per dimagrire in fretta, altri ancora provocheranno altri vantaggi. Gli aspetti comuni però sono tanti e riguardano in generale lo sport.

Praticare sport: i benefici delle attività sportive non sono solo fisici, ma si ripercuotono anche sul lato mentale

Praticare sport non vuol dire ottenere dei vantaggi solo ed esclusivamente a livello fisico, ma ci sono benefici anche sul lato mentale. Per quanto riguarda il primo, si può avere uno sviluppo muscolare, maggiore elasticità, aumenta la resistenza, ma non solo. Gli aspetti positivi si vedono anche sulla circolazione, che migliora e soprattutto allontana i rischi di malattie o disturbi connessi all’apparato cardiocircolatorio, poi si hanno miglioramenti anche sulla respirazione, sulle funzioni renali, sul metabolismo. Si può infatti anche migliorare la propria forma fisica, si migliora quindi fisicamente su ogni aspetto. Anche il lato mentale però avrà dei benefici, che è bene approfondire.

I benefici sul lato mentale

Per quanto riguarda il lato mentale, lo sport può essere un grande aiuto per cercare di eliminare l’ansia, ma anche lo stress e persino la stanchezza, tornando attivi ed energici. In più può aiutare anche a credere di più in se stessi, aumenta la propria autostima, può essere, in alcuni casi e a seconda della tipologia di sport, anche un ottimo modo per socializzare. Come si è visto, gli aspetti positivi dello sport sono davvero molti e per questo, tutti dovrebbero svolgere un’attività sportiva, di qualsiasi tipo.