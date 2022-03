Esistono diversi tipi di sport subacquei e alcuni sono competitivi, mentre altri no. In più ne esistono alcuni che vengono praticati direttamente sulla superficie dell’acqua, quindi manca in tal caso una vera e propria immersione. Di seguito saranno indicati quali sono i principali, o meglio anche i più conosciuti.

I diversi tipi di sport subacquei: ecco quali sono i principali

Esistono diversi tipi di sport subacquei e tra questi, uno molto particolare è lo snorkeling, che viene praticato direttamente sulla superficie dell’acqua e che non rientra nelle pratiche sportive competitive. Si tratta di ammirare il fondale marino tramite un’apposita maschera, ma senza immergersi in modo completo, in quanto si tende a rimanere direttamente sulla parte superficiale.

Il viso degli snorkelisti invece sarà completamente immerso, ma il resto del corpo no. Se questo era un tipo di sport non di competizione, l’hockey subacqueo è esattamente il contrario, in quanto vi sono due squadre che appunto si contendono la vittoria, ma sott’acqua. Si tratta però di una pratica sportiva che si svolge in piscina e non sui fondali marini. Tutti i giocatori tra l’altro indossano maschere da sub, ma anche boccaglio e un paio di pinne. Oltre a questi due sport però ne esistono anche altri due abbastanza particolari e famosi da poter indicare.

Gli altri sport da svolgere sott’acqua

Il tiro al bersaglio subacqueo è senza dubbio molto particolare e rientra in quelli da competizione. Ogni giocatore possiede una balestra subacquea e appositi elementi per immergersi: maschera, pinne e anche boccaglio. In più, per prendere al meglio la mira per sparare, tutti coloro che dovranno gareggiare saranno precedentemente legati a una cintura terminante con un peso.

Anche questo sport si svolge sul fondo di piscine, al contrario della pesca subacquea, che tra l’altro è considerata molto antica e può essere anche praticata con differenti metodi, tra cui ad esempio i fucili appositi. Come si è visto, i tipi di sport subacquei possono essere vari e si sottolinea che indipendentemente dalla loro tipologia, è sempre importante praticarli indossando attrezzatura sicura e adeguata. Se anche tu sei alla ricerca di elementi del genere, acquistala su acquelimpideshop.com, e-commerce ampiamente fornito.