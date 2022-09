Le zanzare sono molto fastidiose e per scacciarle è bene optare per rimedi utilissimi e naturali. Tra questi si può indicare il limone, che infatti risulta molto utile per tenerle lontane, ma non è l’unico rimedio da poter adoperare. La lista infatti comprende anche tanti altri elementi.

Zanzare: ecco alcuni rimedi naturali per tenerle lontane e anche molto facili da utilizzare

Per tenere lontane le zanzare si possono usare alcuni rimedi utilissimi e naturali per tenerle lontane. Prima di tutto tra questi vi sono l’essenza di lavanda, ma anche il limone, la classica citronella.

In realtà non solo è possibile sfruttare elementi del genere, perché in molti ad esempio usano anche le piante di geranio. Questo magnifico fiore infatti ha la capacità di tenere lontani i fastidiosi insetti, tanto che nei balconi in cui è presente, la zanzara tende proprio a non comparire.

Altro sistema molto utile può essere anche il fatto di utilizzare i fondi di caffè o bruciare direttamente la sua polvere, dato che già il solo odore sembrerebbe proprio allontanare gli infestanti in questione.

Ci sono infatti persone che mettono proprio il tutto direttamente nei vasi, in modo da evitare che lì si annidino le interessate. A quanto pare infatti queste ultime tendono proprio a prediligere la parte inferiore di un vaso, per realizzare il loro nido. Questo però non è tutto.

Altri rimedi utili

Tra le altre soluzioni che è possibile usare vi è anche il fatto di adoperare anche tanto aglio e cipolla, dato che i loro odori forti consentono di scacciare la zanzara, ma non solo. Da unire infatti a tutto ciò anche l’aceto, che a quanto pare è davvero utilissimo. Insomma, sfruttando tutti i rimedi naturali in questione sarà possibile riuscire almeno a diminuire la presenza degli insetti in questione. Può darsi anche che si riesca a eliminarla del tutto.