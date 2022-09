Si possono indicare alcuni rimedi pratici e semplici per combattere il caldo e tra questi ad esempio vi è quello di mangiare bene e in modo sano, ma non è l’unica accortezza da poter seguire.

Caldo: alcuni rimedi pratici e semplici per combatterlo, i suggerimenti più utili

Contro il caldo si possono indicare alcuni rimedi pratici e semplici, al fine di contrastarlo il più possibile. Non sempre infatti è facile, ma è anche vero che con alcune accortezze, si possono raggiungere ottimi risultati. Prima di tutto è bene idratarsi in modo corretto e un modo infallibile per riuscirci è il fatto di bere tanto. Ciò vuol dire mandare giù almeno 1,5 litri di acqua giornalieri, ma possibilmente anche 2 litri al giorno.

L’idratazione infatti è fondamentale per riuscire a combattere l’afa che caratterizza il periodo estivo, ma non solo. Oltre a tale suggerimento infatti ne è presente un altro a cui alcuni non prestano l’adeguata attenzione e che invece può rivelarsi molto utile.

Si tratta del fatto di seguire una sana alimentazione e, specialmente nella stagione estiva, sarebbe meglio preferire cibi come frutta e verdura. Si somma a tutto ciò anche altri dettagli, sempre vantaggiosi per combattere la calura estiva.

Altri consigli

Tra gli altri suggerimenti vi è quello che prevede di preparare in modo adeguato anche la casa, al fine di far entrare calore. Tenere le serrande o persiane chiuse nelle ore calde infatti può essere utilissimo.

Meglio non esagerare poi con ventilatori e condizionatori, anche perché il corpo tende ad abituarsi alla temperatura fresca e quando percepisce la differenza con quella fuori, una volta che si esce a passeggiare, si sentirà ancora più caldo. Oltre a questo si sconsiglia vivamente di uscire nelle ore calde, ma di rimanere in casa e fare una passeggiata solo nei momenti in cui la temperatura sarà migliore.