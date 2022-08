Tra i viaggi dell’estate 2022 vi sono quelli tra i borghi italiani, che vengono visitati non solo da italiani, ma anche da numerosi stranieri. Molte persone infatti desiderano osservare questi posti perché sono ricchi di tradizioni particolari, arte, storia, cultura, ma non solo. Ci sono infatti anche tanti altri elementi che possono essere indicati, per spiegare come mai località del genere sono così gettonate ultimamente.

Viaggi: i borghi italiani sono una meta molto gettonata in questo periodo

Tra le destinazioni per i viaggi di quest’estate 2022 ci sono anche i borghi italiani, ormai mete molto gettonate. Questi luoghi infatti vengono scelti sia dalle stesse persone italiane, sia da turisti stranieri. Le motivazioni di questa scelta sono molteplici. Prima di tutto vi è il fatto di voler visitare località ricche di storia, di arte, di cultura, ma non solo. Un borgo infatti consente anche di percepire sensazioni particolari, come quella di tornare indietro nel tempo, specialmente se le sue origini sono medievali. In più si avverte, passeggiando tra le viuzze, una sorta di pace perché in genere non si tratta di destinazioni affollate.

Tante attrazioni

Nei dintorni di un borgo poi vi sono anche tante attrazioni diverse, che possono riguardare la presenza di importanti città, ma non solo. Vi sono anche numerosi spazi naturali, aree verdi, ma a volte anche fiumi che percorrono il loro territorio. Si somma a tutto questo anche la presenza di botteghe artigianali, in cui si possono riscoprire sapori unici e tanto altro. Molte infatti si dedicano alla lavorazione di oggetti che rientrano sempre nella categoria dell’artigianato. Per questo, ecco che tutti i turisti, visitando località del genere, hanno modo di scoprire davvero tantissimo. In più si tratta di posti molto differenti dalle città più grandi e per questo, è anche un’occasione di osservare elementi diversi da quello in cui magari si risiede.