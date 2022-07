Valeria Marini ha lasciato tutti senza parole dopo alcune dichiarazioni che ha rilasciato mentre veniva intervista dai giornalisti de “Il Corriere della Sera”. La VIP prima ha sottolineato quanto per lei sia importante la fede religiosa. La stessa infatti ha anche precisato che prega spesso e poi ha aggiunto che tempo fa considerò la possibile idea di prendere i voti. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Valeria Marini: ecco la confessione che ha stupito tutti

Valeria Marini ha lasciato tutti di stucco, dopo le dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al Corriere della Sera, proprio pochi giorni fa. La VIP ha prima sottolineato quanto sia grande la sua fede religiosa, tanto che non dimentica mai di pregare ogni sera, ma non solo.

La showgirl ha specificato che sebbene di solito reciti puntualmente l’Ave Maria, il Padre Nostro e Gloria al Padre, altre volte preferisce preghiere che vengono dal cuore. In più tutte le domeniche ascolta l’Angelus e prova una profonda ammirazione per l’attuale Papa. La confessione che ha stupito i fan però è stata quella relativa al fatto di aver pensato, in passato, di farsi suora. L’ex concorrente del Grande Fratello ha anche specificato che tale idea era stata dettata da un momento di difficoltà. La showgirl infatti poi, a sua detta, si sarebbe resa conto del fatto che non sarebbe consono prendere i voti solo per fuggire dai problemi.

I dettagli in merito

La VIP ha anche sottolineato che aveva parlato della sua possibile decisione di farsi suora sia con la mamma, sia con un sacerdote. Come precedentemente accennato però poi il famoso personaggio della TV avrebbe capito che la sua idea era solo un modo per fuggire dalle preoccupazioni. Per affrontare queste, la showgirl ha dichiarato che continua a pregare, a essere fedele alla religione cattolica e ad aiutare gli altri.