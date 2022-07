Tra i consigli utili per smettere di russare che di sicuro non conosci vi è quello di evitare di dormire in posizione supina, ma non solo. Ce ne sono diversi che infatti possono essere elencati, per risolvere la problematica in questione. Certamente, un buon suggerimento è sempre quello di chiedere il parere di un esperto, che senza dubbio saprà consigliare al meglio. Oltre a questo però i rimedi naturali e le buone abitudini possono essere senza dubbio d’aiuto.

Consigli utili per smettere di russare che di sicuro non conosci: ecco i principali

Tra i consigli utili per smettere di russare che di sicuro non conosci vi è quello di evitare di mangiare in modo eccessivo prima di coricarsi. L’ideale infatti sarebbe rimanere leggeri, anche per cercare di favorire il processo di digestione. Quest’ultimo infatti potrebbe interferire anche con la respirazione. Si aggiunge a tutto ciò poi il fatto di evitare di bere alcolici, fumare o comunque seguire stili di vita non adeguati. Possono essere molto utili anche gli oli essenziali, che aiutano a respirare al meglio, ma non solo. Non terminano qui infatti i rimedi che possono essere sfruttati per eliminare questo fastidioso disturbo. Si sottolinea tra l’altro che nel caso questo fosse accentuato, sarebbe opportuno chiedere consiglio a un medico.

Gli altri rimedi

Tra gli altri rimedi che si possono indicare vi è anche quello di cercare di dormire in modo regolare e per favorire il sonno si possono usare delle tisane. Quella alla valeriana ad esempio può andare bene. In più meglio non dormire in posizione supina, perché questo poi potrebbe portare la persona a russare. L’ideale sarebbe addormentarsi rimanendo sdraiati su un fianco. Meglio poi non respirare con la bocca e cercare di seguire una dieta che sia equilibrata. Se infatti si riducono i grassi, questo potrebbe essere di grande aiuto per non avere più il disturbo in oggetto. Come si è visto, sono vari i suggerimenti che si possono seguire, per trovare una soluzione a questo problema.