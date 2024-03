Le vacanze di Pasqua ormai sono arrivate e i piccoli che non andranno a scuola in questi giorni potranno svolgere, anche rimanendo in casa, tante attività di gioco che potranno farli divertire e che allo stesso tempo potranno anche aiutarli ad apprendere sempre più aspetti importanti, o che comunque consentiranno loro di migliorare le loro capacità.

Vacanze di Pasqua: ecco quali sono le attività di gioco per i piccoli da svolgere in casa

Le vacanze di Pasqua sono arrivate e per i piccoli che le trascorreranno in casa, o che comunque si troveranno a trascorrere nel proprio ambiente domestico un numero maggiore di ore rispetto al solito, ecco che ci sono tante attività diverse da poter suggerire. Tra queste ci sono quelle che riguardano la lettura di storie a tema, che siano adatte alla loro età e che ovviamente possano insegnare loro qualcosa. Sia che sappiano già leggere da sé, sia che magari non abbiano ancora imparato e ascoltino storie lette da adulti, ecco che questo potrà essere utile per migliorare le loro proprietà di linguaggio. Per quanto riguarda i giochi però è possibile spingerli a costruire qualcosa con cartoncini colorati che riguardi la Pasqua, o anche semplicemente realizzare disegni a tema.

Le altre idee

Tra le altre idee da poter indicare poi vi è anche il fatto di farli dipingere, magari usando gli acquerelli o le tempere, oppure sarà possibile realizzare anche tanti disegni da appendere nella propria cameretta, ma non solo. Usando il DAS, ma anche pasta di sale o altri materiali, ecco che sarà possibile realizzare anche delle maschere colorate, o proprio qualcosa che abbia a che vedere con la Pasqua, come uova che poi potranno essere dipinte, per esempio. In questo caso potrà essere utile anche l’aiuto di un adulto. Oltre a questo ovviamente è possibile ricorrere anche a tante altre idee divertenti da poter realizzare, che variano anche a seconda dell’età del proprio piccolo e per questo dovranno essere scelte con cura.