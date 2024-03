Per concentrarsi quando si studia è possibile seguire una serie di considerazioni utili, come ad esempio il fatto di tenere lontane tutte le possibili distrazioni. Tra gli elementi che possono far distrarre di più andrebbe posizionato di sicuro il proprio cellulare, anche perché in effetti quest’ultimo è uno degli oggetti che in tantissimi hanno sempre accanto a loro e che magari sono portati a controllare spesso, per l’arrivo di email di lavoro, chiamate, messaggi da parte di amici, per esempio, o del proprio compagno/a, parenti, e così via. Oltre al cellulare però ci sono anche altri elementi che potrebbero far distrarre e tra l’altro tra i suggerimenti che si possono seguire per aumentare la propria concentrazione quando si studia, non ci sta solo quello di considerare il fatto di tenere lontano le fonti di distrazione, ma ce ne sono anche altri.

Concentrarsi quando si studia: ecco cosa fare quando risulta difficile

Per concentrarsi quando si studia sarebbe opportuno in primis tenere lontano il proprio smartphone o almeno metterlo in modalità silenziosa, specialmente se si è tentati di andare a controllare ogni notifica, ogni volta che se ne sente il suono. In più sarebbe opportuno anche spegnere la TV, se questa è accesa, e lo stesso discorso vale per la radio. Nello stesso tempo poi si deve anche tenere in considerazione il fatto di gestire al meglio il proprio tempo: è importantissimo, infatti, pensare al fatto di organizzare bene le proprie pause e i propri momenti di studio. I due dovrebbero essere regolari e allo stesso tempo dovrebbero essere alternati, in modo che la pausa poi permetterà alla persona di acquisire nuovamente l’energia giusta per continuare a studiare, ma questo non è tutto.

Altri suggerimenti

Per essere più motivati e anche più concentrati per lo studio, ecco che durante le pause sarà possibile premiarsi, svolgendo quello che si vuole o semplicemente anche concedendosi un sano snack. In questo modo ci sarà più motivazione, la quale stimolerà anche la concentrazione. È ovvio che poi è fondamentale anche riposare ogni notte regolarmente, per restare concentrati, così come è importante bere almeno 1,5 litri d’acqua ogni giorno e mangiare sempre in maniera sana.