Le mete più gettonate per le vacanze ad agosto non sono solo in Italia, bensì anche all’estero. Tra quelle più prenotate vi sono quelle di mare, ma non manca chi preferisce recarsi in montagna, in luoghi freschi. In più in genere le persone tendono ad abbinare sempre il soggiorno al fatto di voler provare i sapori tradizionali del posto.

Vacanze ad agosto: ecco dove va la maggior parte dei turisti durante questo mese

Le mete più gettonate per le vacanze ad agosto degli italiani sono soprattutto all’interno della stessa penisola italiana, ma non mancano persone che vanno all’estero. Per le destinazioni in Italia vi sono soprattutto quelle che si trovano in località di mare. Tra queste ad esempio quelle pugliesi, ma anche quelle sarde sono molto prenotate. Si sommano a questa lista anche quelle siciliane. In genere quindi si può affermare che le zone del Sud siano quelle che ricevano un maggior numero di turisti. Non manca poi anche chi preferisce i luoghi di montagna tipici dell’area settentrionale. Più freschi e ricchi di natura, ormai sono molto gettonati anche dalle famiglie. Oltre a questi dettagli poi se ne possono aggiungere anche altri.

Gli altri dettagli a riguardo

Ci sono poi famiglie che optano anche per i borghi italiani e per le città famose per la storia, ma anche per l’arte e per la cultura. In più ci sono poi, come accennato, coloro che preferiscono partire per le mete estere. Tra queste ad esempio la Grecia, ma anche la Croazia, la Francia, l’Inghilterra e tantissimi altri posti, specialmente quelli nel continente europeo. Ci sono poi anche persone che optano per viaggi più lontani come quelli in America. Tra l’altro in genere chi va in vacanza abbina il fatto di voler visitare posti nuovi al fatto di voler assaporare una cucina nuova ricca di sapori speciali. Come si è visto, sono svariate le destinazioni per agosto, sia italiane, sia straniere.