Sono tantissime le persone che ogni anno, per le loro vacanze, scelgono la regione Puglia. Non solo perché desiderano vedere i suoi meravigliosi territori, ma anche perché vogliono sentire i sapori tradizionali della sua cucina. Per quanto riguarda i luoghi, ovviamente si segnalano quelli di mare, ma ci sono anche tante città e piccoli borghi unici. In più ci sono diversi parchi naturali e tante altre mete davvero magnifiche.

Puglia: quali sono i posi da non perdere

La Puglia è una regione bellissima e, soprattutto durante il periodo estivo, diventa una meta davvero molto gettonata. Non solo stranieri che provengono da ogni parte del mondo, ma anche italiani che si muovono da altre regioni. Lo scopo non è solamente quello di vedere i suoi magnifici territori, ma anche quello di assaporare la cucina. Quest’ultima infatti è particolare e ricca di tradizioni.

Tra i luoghi che assolutamente dovrebbero essere visitati vi sono il Salento, che senza dubbio consente a tutti coloro che lo vedono di rimanere di stucco. Tra le città poi vi sono Taranto, ma anche Lecce, ma non solo. Tra gli altri posti da osservare si devono menzionare le isole Tremiti e ancora tanto altro.

Ulteriori luoghi che senza dubbio lasciano di stucco ogni visitatore

Ostuni è di piccole dimensioni, ma ricca di storia e di posti magnifici da vedere. Si sommano a questo luogo poi anche le grotte di Castellana, considerate da chiunque le visiti davvero magiche e stupende. Se poi si vogliono osservare da vicino i famosi “trulli” allora meglio fermarsi ad Alberobello. Qui infatti è pieno di queste famose costruzioni che ormai sono diventate, almeno alcune, anche delle strutture dove i turisti possono soggiornare. Il Parco Nazionale del Gargano poi è un’altra area che merita di essere visitata e così anche la Valle d’Itria. Questi ovviamente sono solo alcuni territori molto famosi da vedere, ma la regione pugliese è davvero piena di mete stupende.