IOS 13 e iPadOs aprono la strada al controller Playstation e Xbox.

In particolare, il DS4, sarà utilizzabile anche per i giochi Playstation riprodotti in remoto.

Ecco di seguito una guida ufficiale che spiega come associare il proprio DS4 al device Apple e, successivamente come utilizzare il controller quando siamo in riproduzione remota:

Quale sistema operativo devo avere per utilizzare i giochi sul mio dispositivo Apple con il controller wireless DUALSHOCK 4?

Il controller wireless DUALSHOCK 4 può essere associato al tuo dispositivo Apple quando viene aggiornato ai seguenti sistemi operativi:

iOS 13 iPadOS

macOS Catalina

tvOS 13



Quali giochi posso utilizzare con il mio controller wireless DUALSHOCK 4 sui dispositivi Apple?

Ci sono due modi principali per giocare con il tuo controller wireless DUALSHOCK 4 sui dispositivi Apple: Riproduci in streaming i giochi per PS4 compatibili direttamente su iPad, iPhone o Mac tramite l’app Riproduzione remota PS4.

Gioca a centinaia di titoli con il supporto del controller MFi, inclusi i titoli presto disponibili sul nuovo servizio in abbonamento Apple Arcade, sui tuoi dispositivi iPhone, iPad, Apple TV e Mac.

Cos’è l’app Riproduzione remota PlayStation 4?

L’app Riproduzione remota PS4 consente ai fan di PlayStation di riprodurre in streaming i giochi da PS4 e/o utilizzare un sistema PlayStation 4 tramite una connessione wireless su un PC, Mac o dispositivo Apple [connesso alla stessa rete Wi-Fi?]. Ciò significa che potrai: Visualizzare la schermata di PS4 sul tuo dispositivo mobile.

Utilizzare il controller a schermo e/o il DS4 sul tuo dispositivo mobile per controllare la tua PS4.

Riprendere un gioco in pausa e/o iniziare a giocare a un nuovo titolo dalla schermata principale di PS4.

Partecipare a chat vocali utilizzando il microfono del tuo dispositivo mobile.

Dove posso trovare l’app Riproduzione remota?

Se non hai già installato l’app Riproduzione remota PS4 sul tuo dispositivo Apple, puoi scaricarla dall’App Store per iOS e MacOS. Quali sono i requisiti per utilizzare Riproduzione remota PS4 sui dispositivi Apple?

Per utilizzare le funzioni di riproduzione remota sono necessari l’app Riproduzione remota connessa a una rete Wi-Fi, un gioco compatibile, un sistema PS4 con versione del software 6.5 o superiore, iPhone 7, iPad 6 o iPad di seconda generazione aggiornato alla versione iOS 12.1 o successiva, e una connessione Internet ad alta velocità. È consigliabile utilizzare un sistema PS4 con una connessione cablata tramite cavo LAN. Serve un ID PSN per utilizzare l’app Riproduzione remota?

Sì. Come faccio ad associare il mio controller wireless DUALSHOCK 4 al mio dispositivo Apple?

Se stai utilizzando per la prima volta un controller con il tuo dispositivo Apple, devi seguire la procedura indicata di seguito per associare i dispositivi tramite Bluetooth: Assicurati che la barra luminosa sul controller sia spenta. Se la barra luminosa è accesa, premi il tasto PS fino a che non si spegne. Se il controller è collegato a un cavo USB, scollega il cavo.

Tenendo premuto il tasto SHARE, tieni premuto il tasto PS finché la barra luminosa non inizia a lampeggiare.

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona il controller dall’elenco dei dispositivi Bluetooth visualizzati. Al termine dell’associazione, la barra luminosa si illumina con una luce colorata fissa.