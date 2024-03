Il fatto di usare i social richiede di tenere in considerazione diversi aspetti e di prestare attenzione a non esagerare, anche perché per molti può essere facile esagerare. In tanti infatti non si accorgono del fatto che magari trascorrono sempre più tempo a navigare in rete e piano piano ecco che instaurano una sorta di circolo vizioso che li spinge a controllare sempre i nuovi contenuti postati da altri o magari l’arrivo di notifiche, messaggi. Questo genera, a volte ma non per tutti, pure delle aspettative, che magari spingono molti ad attendere quei “like” che, qualora non arrivassero, poi questo genererebbe delusione. Come si accennava, non per tutti è così, ma per molti sì ed è per questo che sarebbe opportuno prestare attenzione al fatto di non esagerare con i social, ma nello stesso momento è anche vero che questo non è l’unico motivo per cui si dovrebbe evitare di usarli troppo.

Usare i social: attenzione a non esagerare, ecco come mai

Il fatto di usare i social in maniera esagerata è di sicuro negativo, dato che in effetti ci possono essere diversi svantaggi. In primis il fatto che, se si trascorre davvero un numero eccessivo di ore al giorno “scrollando” i vari contenuti sui social, ecco che ciò potrebbe generare addirittura una dipendenza. Se questo non succede, si deve considerare comunque che si perde tempo prezioso che invece potrebbe essere impiegato per svolgere attività di sicuro più produttive e che magari sarebbero pure in grado di stimolare meglio la propria creatività, come ad esempio quelle artigianali, intellettuali, sportive. In particolare queste ultime, ma anche le altre, possono anche essere considerate un’ottima valvola di sfogo.

Altre considerazioni importanti

Va anche detto che ci sono pure altre considerazioni importanti da fare, come ad esempio il fatto che, usando molto i social, ecco che si potrebbe creare il circolo vizioso di cui si parlava prima. In effetti ci sono molte persone che, quando postano un contenuto o magari mettono una storia sui social, ecco che si aspettano di ricevere un gran numero di like o quello di una determinata persona. Se poi tali aspettative non vengono soddisfatte, ecco che comunque questo può generare anche una certa delusione, altro aspetto negativo. Va bene quindi usare i social, ma solo con moderazione.