Il cellulare è uno degli oggetti che senza dubbio viene usato di più e da tantissime persone. In effetti ci sono molti che non fanno altro che tenerlo sotto il naso e allo stesso tempo sono però anche le stesse persone, anche se non tutti, che magari, nonostante non facciano altro che ricevere notifiche di chat, avvisi, ma anche chiamate, nello stesso tempo non è detto che rispondano, perché si dichiarano stanchi di essere sempre connessi. Se da una parte, quindi, è vero che siamo sempre con i social “aperti” o comunque abbiamo la possibilità di controllare quasi sempre i messaggi che arrivano, le email e altro, contemporaneamente la maggior parte delle persone si dichiara molto stufa del fatto che si senta come pressata, quasi obbligata, di dover rispondere quasi subito o comunque in tanti si dichiarano persino stufi di essere come sempre disponibili a essere contattati. Per questo, per molti sembra che si stia invertendo la tendenza, cioè non tutti in realtà sono disposti a stare davvero sempre connessi.

Cellulare: siamo davvero sempre più connessi?

Il cellulare di sicuro è uno degli oggetti che in tantissimi tengono a portata di mano, ma nello stesso tempo va anche detto che non tutti sono disposti a rispondere sempre in fretta ai messaggi, alle chiamate e alle email, anche perché spesso proprio il fatto di essere consapevoli di poter essere sempre cercati spinge molte persone a sentirsi stanche e stufe di dover subito dare una risposta.

Non è obbligatorio rispondere, ma a volte determinate app segnalano che il messaggio è stato visualizzato e di conseguenza alcuni interlocutori, dopo aver visto che il tutto è stato visto, tendono persino a sollecitare la risposta, senza pensare che magari ci sono persone che non vogliono rispondere, che magari hanno da fare, che tendono a essere impegnate, per esempio.

Le principali considerazioni

Se quindi da una parte è vero che in tanti sono sempre più connessi, ci sono però anche tantissime persone che non fanno altro che cercare di allontanarsi il più possibile dai social, nonché dal telefono stesso.