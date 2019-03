Angela Nasti è appena arrivata a Uomini e Donne ed è già diventata uno di personaggi più amati e discussi della trasmissione.

La sua presenza però ha visto un momento di crisi con ul ritorno di Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, però la Nasti non si fa vedere intimorita e commenta:

Partiamo dal presupposto che la presenza di Giulia non mi ha influenzata in alcun modo. Il fatto di avere un’altra tronista accanto non cambia nulla nel mio percorso: io penserò al mio e lei al suo. Giulia mi è anche simpatica. Io so quello che voglio e lei non conta: se i corteggiatori non prenderanno una posizione valuterò io cosa fare. Sicuramente le persone che tengono due piedi in una scarpa non mi piacciono. Siamo due ragazze molto diverse che, oltre a un carattere forte, condividono poco. Molto poco.

La giovane sta conquistando la notorietà molto rapidamente e siamo sicuri che diventerà uno dei personaggi cult della trasmissione.

Non ho seguito con attenzione il suo percorso, ma da quello che ho visto non è una ragazza che si emoziona facilmente. Io mi vedo molto diversa: più sensibile. Cerco di dare un senso a ogni abbracci, soprattutto in un programma come questo dove, mattone dopo mattone, si prova a costruire un percorso che porti a una favola d’amore. Su Giulia, poi, non ho altro da dire e non cerco la polemica. Con i miei corteggiatori preferisco parlare di noi e non di terze possibili persone coinvolte. Sono sicura che non sia poi così difficile scegliere chi corteggiare tra noi due: le sansazioni parlano chiaro.

Ecco cosa dice riguardo ai ragazzi colpiti da tutte e due le troniste:

Manuel Galiano non lo vorrei considerare tra questi perchè, parlando con la redazione dopo la nostra ultima esterna, avevo già deciso di troncare la nostra conoscenza, non sentendomi più stimolata. Con Luca Daffrè il discorso è diverso. L’ho fatto chiamare perché esteticamente mi aveva colpito. Ora sto sfruttando le nostre esterne per conoscerlo meglio. Non voglio mettere nessuno con le spalle a muro, però è giusto che lui, così come gli altri ragazzi, sappia che non mi piace rincorrere nessuno. Non l’ho mai fatto neanche con le persone che amavo. Nel video di presentazione sono stata chiara: voglio un ragazzo che mi metta al centro del suo mondo. Sicuramente, d’ora in avanti, darò più spazio ai corteggiatori che sono in studio solo ed esclusivamente per me. Spero che anche Fabrizio Baldassarreprenda una decisione: la nostra uscita mi ha lasciato delle belle sensazioni.

Si parla poi di Davide di Geso, il corteggiatore infatti aveva inizialmente espresso il suo interesse nei confronti della Nasti.

E’ uscito fuori dallo studio, lo avete visto tutti, e in questo momento non sono molto interessata ad ascoltare altre sue eventuali giustificazioni. Ribadisco che, secondo me, si è montato la testa. Ha visto di essere apprezzato dal pubblico e ora si sta concentrando di più su questo. Io non voglio dargli modo di giocare con questa situazione. Avrò anche 19 anni, ma ho chiare le mie esigenze.

In conclusione, come riporta il magazine la Nasti spiega: