Di certo non è facilissimo riuscire a realizzare un trucco di Halloween che sembrerà come quello proveniente da una mano professionale. Tuttavia va anche detto che con alcuni consigli utili si possono ottenere in realtà tanti effetti originali. A volte infatti basta un po’ di fantasia per ottenere risultati speciali.

Trucco di Halloween: ecco alcune idee semplici da realizzare e che permettono di ottenere effetti particolari

Dato che manca poco alla festività, in molti si stanno chiedendo come fare per ottenere un ottimo trucco di Halloween. Pare infatti che in tanti siano alla ricerca di qualcosa di molto semplice, ma che allo stesso tempo possa consentire di risultare originali. Prima di tutto si deve decidere quale personaggio si vuole imitare e poi si dovranno scegliere i colori giusti. A volte bastano pochi dettagli, come per esempio sangue finto o anche una semplice ragnatela disegnata con la matita per gli occhi, sulla guancia.

In realtà basta anche realizzare delle sfumature nere e arancioni proprio sulle palpebre, per richiamare appunto le tonalità della festa, ma non solo.

Alcune particolarità

C’è chi invece cerca proprio di puntare su disegni molto più estesi. Per esempio, se si vuole proprio trasformare momentaneamente il proprio viso in una maschera di Halloween, si può ad esempio puntare proprio sui colori che possono andare sulla pelle. In tal caso sarà possibile puntare sul nero, facendo una sorta di fondo scuro sul viso e poi disegnare dettagli con il bianco. C’è chi usa quest’ultimo per disegnare dei ghigni tenebrosi o chi per fingere di avere finte cicatrici.

Insomma, appunto a volte bastano pochi elementi per apparire comunque molto originali. Per questo, in tanti a volte preferiscono anche solo puntare su qualcosa di facile ma che magari crea un effetto unico. Ovviamente poi il tutto dovrà essere abbinato al costume che si indossa. In questo modo si potrà davvero affermare di avere un look adeguato e perfetto.