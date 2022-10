I colori fluo possono sembrare difficili da abbinare, ma in realtà non è così. In più ci sono anche dei consigli che possono aiutare a non accostare colorazioni che tra loro possono stonare. Esistono tra l’altro alcuni abbinamenti che senza dubbio possono creare mix perfetti.

Colori fluo: come abbinarli con dei semplici suggerimenti per creare effetti originali

I colori fluo sono perfetti per fare un tocco speciale al proprio look e per farlo apparire ancora più sgargiante. C’è chi li abbina tra di loro e chi invece preferisce solo accostarli a tonalità neutre. In effetti è possibile ottenere risultati speciali in entrambi i modi. Nel primo caso basterà solo prestare attenzione a non mettere vicini tra di loro due sfumature che proprio non andranno bene. L’ideale sarebbe preferire il blu elettrico con il giallo fluo oppure il rosa fluo. In alternativa, va benissimo anche con il nero, ma non si esclude nemmeno l’abbinamento con il bianco. Per quanto riguarda altri abbinamenti, prima di tutto è considerare che in genere i colori del genere, chiamati anche “neon” sono perfetti con il nero e il bianco. Quest vale per tutte le colorazioni di questo tipo.

Altri abbinamenti

Per quanto riguarda gli altri accostamenti possibili, si può indicare anche il verde fluo con un bel giallo oppure con un bellissimo arancione fluo. Quest’ultimo può andare benissimo anche con il blu elettrico già citato prima, ma non solo. Anche il celeste neon può andare bene con il giallo evidenziatore, così come un bel rosa fluo. Si può quindi sottolineare che si possono scegliere vari abbinamenti, ma l’importante è non mettere più di due colori fluo insieme. Questa ovviamente non è una regola, ma solo un consiglio per evitare di accostare troppe sfumature. In questo modo si eviteranno mix che in effetti potrebbero creare più confusione che originalità. Ovviamente poi è bene sempre scegliere pensando a quello che può piacere di più, per essere ancora più originali.