L’impatto della tecnologia sulla quotidianità e sull’evoluzione professionale è stato notevole negli ultimi anni, il Web continua incessantemente a migliorare le soluzioni online avvicinando la domanda e l’offerta di prodotti, beni e servizi, persino il lavoro di professionisti e aziende.

I livelli di problem solving che la tecnologia sta offrendo per qualsiasi professione sono maturi per appagare qualsiasi esigenza aziendale: dai pagamenti online ai tracciamenti finanziari come il

codice LEI infocamere, fino ai software di gestione del lavoro e comunicazione online.

Il nuovo universo multimediale si prepara a fondersi con la realtà virtuale e da questa fusione è stato già progettato il Metaverso, pronto a entrare in funzione quanto prima possibile.

Fra tour nelle vetrine virtuali e app per migliorare la produttività ecco quali sono i software che hanno reso più agile il lavoro e la formazione.

Gestire il lavoro online: lo smartworking e la comunicazione digitale

Se lo smartworking è diventato un incentivo a migliorare la produttività aziendale, è perché ha fatto risparmiare costi di gestione ordinaria all’azienda (come gli affitti), regalato più tempo e più risorse ai dipendenti (consentendo il lavoro da casa ed eliminando le tempistiche degli spostamenti casa – ufficio). Questi risultati sono stati raggiunti soprattutto grazie all’innovazione tecnologica, che ci consente di essere sempre connessi.

Ecco spiegato anche perché le app come Google Drive, Zoom, Skype, Hangouts, sono particolarmente utili, in quanto consentono di organizzare riunioni, briefing, meeting, oltre a ricevere e inviare documenti. La comunicazione digitale consente di ottimizzare i tempi raggiungendo gli obiettivi più in fretta, senza l’obbligo di dover raggiungere fisicamente un’altra sede di lavoro.

Social Network e siti di Marketplace

Passiamo dalle aziende alle attività commerciali come negozi e market, ma anche le imprese di ristorazione e ricettive, che sicuramente utilizzano i social per promuoversi e prendere nuovi contatti con i clienti.

Social network e siti di marketplace sono stati un breve antipasto di quello che avverrà tra qualche anno: il Metaverso. Una realtà virtuale che ospita fino a oggi più di 350 milioni di utenti, ispirata agli ormai “antichi” siti di marketplace, come Amazon, eBay, Alibaba, con la differenza di poter effettuare veri e propri tour virtuali.

Piattaforme e app dedicate alla formazione, all’apprendimento, al perfezionamento

Questo tipo di app hanno una doppia utilità, in quanto aiutano chi deve crearsi un curriculum per entrare nel mondo del lavoro ma anche professionisti e dipendenti che devono fare carriera in azienda.

Sono diversi i software che offrono corsi di lingue straniere, come Preply, Duolinguo, Hellotalk e così via, i vantaggi riguardano l’offerta personalizzata e la possibilità di seguire corsi online. Anche gli istituti di lingue straniere e le università telematiche offrono questo tipo di servizio, la differenza è che le lezioni online sono personalizzate ed è possibile seguirle in qualsiasi momento della giornata.

Lo stesso discorso vale per i corsi di perfezionamento e di formazione, per quanto riguarda il miglioramento del proprio curriculum, della produttività e dell’inquadramento aziendale, la tecnologia è sempre un passo avanti con la soluzione perfetta per qualsiasi esigenza e necessità.