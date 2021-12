La tavola di Capodanno non è semplice da preparare, anche perché occorre fare attenzione a tanti elementi utili per decorarla. Prima di tutto una tovaglia adeguata, ma poi che allo stesso tempo sia pratica, non eccessiva e che si abbini al meglio a tutte le decorazioni circostanti. Basteranno pochi gesti per realizzare una tavolata davvero perfetta e in grado di stupire non solo i propri ospiti, ma anche i propri familiari.

Tavola di Capodanno: come prepararla in modo perfetto per stupire i propri ospiti e anche i propri familiari

La tavola di Capodanno deve essere elegante, ma allo stesso deve essere anche pratica, perché infatti si dovrebbe puntare su un tessuto facile da pulire. Con diversi invitati e tante pietanze infatti sarà possibile che si sporchi e per questo sarebbe meglio optare per stoffe non troppo pregiate. Oltre a questo, ovviamente non si dovrà pensare solo alla tovaglia, ma si dovrà anche pensare a tanti elementi decorativi da sistemare sulla tavolata. Per fare degli esempi, si può puntare su candelabri, ma anche su segnaposti particolari, come per esempio alcuni a forma di bottiglia di spumante, ma anche a forma di tappo di sughero oppure anche altri natalizi, perché tanto si è sempre nel clima delle feste di Natale. Questo però non è tutto, anche perché ci sono altri elementi su cui poter puntare.

Gli altri elementi

Tra gli altri elementi utili per riuscire ad avere un’ottima tavola di Capodanno vi sono quelli che riguardano anche il tipo di bicchieri e il tipo di piatti da inserire, anche perché ce ne sono tanti da poter mettere, a seconda dei propri gusti e anche del tipo di tavola che si vuole creare. Se si vuole dare un tocco di eleganza in più, si potranno inserire elementi in cristallo e ancora meglio se avranno delle decorazioni. In più si possono anche inserire fiori, vassoi, tutto ciò che può rendere la tavola scintillante e particolare.