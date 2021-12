Con le pettinature per Capodanno è possibile sbizzarrirsi e proprio per questo, si possono scegliere capigliature che siano semplici, ma anche comode allo stesso tempo. Certamente, non sempre è facile trovare questi abbinamenti, ma è anche vero che a volte serve solo un po’ di fantasia. Prima di tutto, meglio rimanere sulla praticità, che in realtà può essere utile anche per essere eleganti.

Pettinature per Capodanno: ecco quelle più semplici da fare e particolari allo stesso tempo

Le pettinature per Capodanno sono eleganti, ma non è detto che per questo, si debba optare per scelte complicate da fare, o che magari per essere realizzate, hanno bisogno solo delle mani esperte dei parrucchieri. Piuttosto, si potranno scegliere anche code laterali, code alte da cui partono tante trecce, ma non solo. Se si vuole qualcosa di più sofisticato, si potranno fare trecce che magari partono dal lato della capigliatura, per poi bloccarle con fermagli colorati e bellissimi da vedere. Insomma, ecco che basta un po’ di fantasia per risultare originali. In più anche per chi ha i capelli corti ci sono tante soluzioni, come per esempio quella di fare qualche boccolo, ma anche usare la spuma oppure direttamente rendere i capelli lisci, fermando solo qualche ciocca con mollettine. Questo però non è tutto.

Le altre soluzioni per essere originali

Anche il cosiddetto “bun”, ovvero la classica cipolla, può essere molto comoda, ma non solo. Ci sono anche tante altre soluzioni, come per esempio lo chignon spettinato, che si può ottenere lasciando qualche ciocca di capelli qua e là, dando appunto un aspetto che sembra non pettinato, ma che in realtà rende tutto molto elegante. In più si possono anche mettere direttamente delle mollette lasciando i capelli sciolti. Anche una bella fascia può andare benissimo, ma si può anche giocare legando solo una parte della chioma e lasciandone un’altra completamente sciolta.