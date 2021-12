Capodanno è una festa ricca di colori, tra cui il dorato, l’argento, ma anche il nero e il rosso. Insomma, si possono indossare anche tonalità particolari o molto vistose, proprio perché durante questo evento non si dovrà minimamente passare inosservati. L’ideale però sarebbe anche indossare, durante il corso della serata, qualcosa che possa essere adatto al luogo in cui si festeggia, comodo e soprattutto anche perfetto per muoversi e divertirsi.

Capodanno: ecco l’outfit perfetto per avere la massima comodità ma anche la massima eleganza

Capodanno è una festa senza dubbio molto particolare ed è per questo che anche gli indumenti che si indossano dovrebbero essere originali, soprattutto dovrebbero avere delle forme e anche dei colori che non permettono di passare inosservati. Per questo, possono andare sempre di moda il dorato, ma anche l’argento e il rosso. In realtà però c’è anche chi vuole osare un po’ di più e puntare su colorazioni che rientrano nella categoria di quelle molto sgargianti, come per esempio le tonalità fluo.

Oltre ai colori però si deve pensare a un look che possa far rimanere comodi durante il corso della serata e che nello stesso tempo permetta di essere eleganti. A tal fine, l’ideale sarebbe per abiti non troppo attillati, ma lunghi, ricchi di elementi decorativi, che brillino, che abbiano forme uniche e da abbinare con tanti accessori particolari.

Le altre idee

Tra le altre idee poi vi sono anche stili ancora più semplici, ma che possono risultare sempre eleganti: un abito lungo infatti può essere sconsigliato in una casa ed è per questo che sarebbe opportuno optare per indumenti più pratici. Tra questi, anche una gonna con camicia o magari abiti non troppo raffinati. Meglio scegliere qualcosa di comodo, anche perché poi si rischia di avere poca libertà di movimento, soprattutto se si vuole ballare e divertirsi.