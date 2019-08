Classificatosi subito dopo Avengers Endgame, Spider-man Far From Home è stata una delle grandi sorprese supereroistiche dell’anno.

La pellicola, capace di conquistare i fan e di dare ancora più forza alla figura dell’uomo ragno, tornerà nelle sale in una versione che contiene una serie di inedite.

La notizia, uscita su Reddit e successivamente confermata da diverse testate piuttosto affidabili, parla del lancio di una versione estesa del blockbuster che verrà proiettata per una settimana a partire dal 30 agosto.

Al momento non si parla dell’uscita della nuova versione al di fuori degli Stati Uniti, visto il successo registrato però, Spiderman Far From Home, director’s Cut, potrebbe uscire anche qua da noi, approfittando magari del periodo festivo o dell’autunno.

Spiderman Far From Home è stato una grande sorpresa capace di conquistare i fan in modo inaspettato.

L’Uomo Ragno è uno dei personaggi capaci di appassionare il pubblico ormai da moltissimo tempo.

Un eroe che merita il suo spazio privato, al di fuori delle grandi battaglie e delle saghe più vaste di Marvel.

Nel particolare, gli ultimi episodi, fanno luce anche sul futuro dell’universo Marvel.

Certo il mondo Marvel/Disney, non possiede personaggi come Batman o Joker, ma può vantare i suoi eroi e il particolare approccio che la compagnia ha dato all’universo super.

Forse ci vorrebbero un po’ di Boys per placare l’eccesso di film a tema che stanno uscendo.

In ogni caso Far From Home si può considerare un trionfo.

“Peter Parker tornerà in Spider-Man: Far From Home, il prossimo capitolo della serie MCU su Spidey! Il nostro amichevole supereroe di quartiere decide di unirsi ai suoi migliori amici Ned, MJ e il resto della banda in una vacanza in Europa. Tuttavia, il piano di Peter di lasciare il costume appeso nell’armadio, dopo poche settimane, viene rapidamente demolito quando accetta malvolentieri di aiutare Nick Fury a svelare il mistero di diverse creature elementali che attaccano e creano devastazione in tutto il continente!”