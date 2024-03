I social network sono sempre usati da un gran numero di persone e alcuni lavorano anche attraverso queste piattaforme. L’ideale però sarebbe usare il proprio tempo libero per svolgere qualcosa di produttivo, che magari possa tirare fuori la propria creatività senza che si debba per forza usare la connessione Internet, quindi per esempio il disegno a mano libera o anche qualche altra attività simile o comunque creativa, ma non solo. Nelle ore libere infatti, per svolgere qualcosa di produttivo, che possa arricchire la persona dal punto di vista delle proprie abilità e capacità, è ovvio che è possibile anche dedicarsi a uscite, passeggiate, sport, ma anche allo studio di qualche disciplina che interessa a se stessi e a tanto altro. L’esagerazione dell’uso dei social infatti potrebbe portare a perdere tempo prezioso che invece potrebbe essere utilizzato arricchendosi proprio come persona, dal punto di vista della crescita personale e delle proprie abilità. Questo però non è tutto, anche perché è bene limitare l’uso dei social anche per altri motivi.

Social network: meglio non esagerare con il loro uso, ecco come mai

I social network, quando vengono usati in maniera esagerata e quindi per un gran numero di ore durante la propria giornata, ecco che potrebbero portare persino a una dipendenza. Quest’ultima può esserci nel momento in cui la persona sceglie di accantonare i propri doveri pur di trascorrere del tempo semplicemente sui social, magari non per forza per parlare con qualcuno, ma anche solo per vedere contenuti divertenti postati da altre pagine o da altre persone o magari per postarne dei propri. Per evitare che questo accada è molto importante limitare l’uso dei social, ma non solo.

Altre considerazioni

Sarebbe bene limitare l’uso dei social anche per un altro motivo: molte persone, non tutti ovviamente, a volte postano qualche contenuto con il fine di ricevere like, solo che, qualora questa aspettativa fosse delusa, si instaura poi una specie di circolo vizioso che spinge la persona a mettere altri post e ad attendere ancora altri like, ma questo rischia di far perdere tempo libero, che invece può essere prezioso per svolgere altre attività più costruttive e più produttive.