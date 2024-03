A volte è bene limitare l’uso dei social, specialmente nel momento in cui si esagera molto. Trascorrere ore, durante il corso della giornata, a “scrollare” i vari contenuti che si trovano su determinate pagine o che magari sono postati da altri è del tutto sbagliato. Specialmente se questo modo di fare, questa sorta di abitudine diventa anche un modo per eliminare, o magari procrastinare, determinati doveri da svolgere, ecco che lì allora dovrebbe scattare proprio un campanello d’allarme. Si rischia infatti, esagerando, di diventare persino dipendenti dall’uso di queste piattaforme. Un uso che invece rimane regolare e i cui limiti sono ben definiti da noi stessi va bene, purché ovviamente i social siano usati in maniera corretta e per fini giusti.

Social: come mai a volte è bene anche limitare il loro uso

A volte è bene limitare l’uso dei social, specialmente quando si esagera. In questo modo infatti va detto che si avrà molto più tempo libero per se stessi, da dedicare alle proprie passioni e anche allo svolgimento di attività che possono essere utili per stimolare la propria creatività o magari anche attività sportive o alcuni hobby, o altro, come l’apprendimento di una disciplina e/o di una lingua.

Tutte queste alternative possono essere senza dubbio sane e tra l’altro possono portare anche a una crescita intellettuale e professionale, ma anche come persone si può crescere. Non per forza poi il tempo che non si passerà più sui social deve essere trascorso svolgendo una delle attività elencate, perché è ovvio che ci sono altre scelte da poter intraprendere ed è bene optare per quella che più si preferisce.

Altre considerazioni

È possibile praticare sport, come accennato, ma in realtà anche organizzare uscite con gli amici. In questo modo ecco che ci sta anche la possibilità di conoscere nuove persone, vedere determinati posti. Se si limita l’uso dei social a momenti abbastanza rari o comunque se si usano le piattaforme regolarmente senza esagerare allora questo può andare anche bene, ma se invece si esagera, si rischia anche di sprecare la maggior parte del tempo con qualcosa che non è per niente produttivo.