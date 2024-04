A volte si avverte il bisogno di distaccarsi dai social network e anche quando questa necessità non viene per forza avvertita da una persona, quest’ultima dovrebbe allontanarsi da queste piattaforme, almeno ogni tanto, e specialmente se trascorre navigando su di esse per tante ore al giorno. Tutto questo è molto importante, perché in questo modo si eviterà di inserirsi in una sorta di circolo vizioso che porta la persona non solo a perdere molto tempo ogni giorno vedendo contenuti condivisi da altri, ma anche aspettando dei “mi piace”, che se poi non arrivano, ecco che molti rimangono anche delusi. Non per tutti, ovviamente, è così, ma per tanti sì ed ecco che comunque questo porta moltissimi a condividere sempre nuovi post, nella speranza di essere cercati, contattati, ricevere tante interazioni. Questo potrebbe portare ad avere un vuoto vero e proprio, a sentirsi annoiati. Per questo, ecco che il distacco dalle piattaforme in questione potrebbe comportare diversi vantaggi.

Social network: il distacco da queste piattaforme comporta diversi vantaggi

Il distacco dai social network ogni tanto ci vuole ed è fondamentale, dato che infatti ci sono tante persone che effettivamente non fanno altro che trascorrervi numerose ore al giorno. Proprio per questo, ecco che tanti invece avvertono il bisogno di provare a svolgere qualcosa di più produttivo, che tra l’altro possa anche risultare più divertente e magari possa tirare fuori la creatività, la fantasia, ma anche migliorare le proprie capacità fisiche, se si tratta di qualche attività sportiva, o intellettuali. Anche se la persona non avverte la necessità di distaccarsi dai social, in realtà ogni tanto questo andrebbe fatto, proprio perché così si ha più tempo per dedicarsi ad altro.

Altre considerazioni

Sarebbe ideale cercare di allontanarsi dai social perché il vantaggio principale risulta essere quello di riuscire a dedicarsi al meglio ad altro, a quelle attività magari più creative, capaci di stimolare di più la propria fantasia, ma anche attività fisiche come diversi tipi di sport, o comunque tutto ciò che può effettivamente essere utile per se stessi, ma che può essere più produttivo.