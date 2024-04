I social di sicuro possono essere utili magari per sponsorizzare dei prodotti e/o diversi contenuti, ma vanno usati con cautela. Trascorrere, ad esempio, troppe ore guardando i diversi contenuti presenti sui profili degli altri, o comunque aspettando che qualcuno clicchi “mi piace”, ecco che potrebbe rivelarsi dannoso, specialmente se si esagera. Ecco che in questo modo, infatti, si potrebbero attivare dei meccanismi sbagliati, come di aspettativa verso il fatto di ricevere tanti “mi piace”, o comunque di attesa continua, che tra l’altro potrebbe rivelarsi proprio come una vera perdita di tempo. I momenti trascorsi a “scrollare” contenuti su queste piattaforme, infatti, potrebbero essere utilizzati per svolgere qualche attività interessante, o che comunque risulti essere più produttiva, come ad esempio il fatto di provvedere a svolgere sport, attività intellettuali, creative.

Social: come mai è utile starne lontano, almeno ogni tanto

I social di sicuro possono essere utili, se vengono usati con accortezza. Nello stesso tempo poi va anche detto che si deve prestare attenzione a non esagerare, perché quando si trascorrono tante ore al giorno semplicemente a vedere video o altro su tali piattaforme, ecco che in questo modo si rischia di perdere tempo e soprattutto di non godersi dei momenti che potrebbero essere sfruttati per svolgere qualcosa di più divertente e anche più produttivo. Tra i suggerimenti, ad esempio, vi può essere quello di svolgere attività sportive, creative, ma anche intellettuali, imparare nuove lingue e tanto altro. Per questo, ecco che diventa utile ogni tanto allontanarsi dai social, ma non solo.

Meglio fare attenzione

Un altro motivo per cui risulta utile ogni tanto tenersi lontani dai social è il fatto che poi, a lungo andare, si rischia di creare delle aspettative, che magari poi potrebbero pure essere deluse. Si tratta infatti di evitare di attendere i “mi piace” o stare sempre a controllare le diverse notifiche. Piuttosto sarebbe opportuno cercare proprio di provvedere allo svolgimento di qualcosa di più produttivo.