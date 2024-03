Lo smartworking è senza dubbio un modo per lavorare in maniera pratica, in maniera comoda, almeno secondo molti. Serve infatti una connessione e un dispositivo come un PC e/o un telefonino, in alternativa. Il fatto di lavorare da casa, o meglio, da remoto e quindi da qualsiasi luogo si desidera, senza dubbio è molto conveniente per molte persone. Per esempio è vantaggioso per chi vuole trascorrere tempo con la sua famiglia e intanto lavorare, ma da casa, ma ci sono anche persone che lavorano da un proprio ufficio, per esempio. In genere, ma non è sempre così, chi lavora da remoto è un libero professionista, ma ci sono anche casi di aziende con dipendenti che invece accettano questa modalità di lavoro differente da quella in presenza. Chi svolge lo smartworking ha spesso dichiarato di sentirsi più libero da vincoli di date di consegna di progetti e orari, ma non sarebbero solo questi gli aspetti positivi.

Smartworking: ecco tutti gli aspetti positivi

Lo smartworking senza dubbio è molto vantaggioso per chi vuole lavorare da qualsiasi posto desideri, senza doversi recare in qualche sede aziendale. In questo modo si eviteranno spostamenti, ma anche di stare nel traffico, ad esempio, e non solo. Un altro elemento molto conveniente è il fatto di avere la possibilità di evitare di perdere tempo recandosi in una sede o comunque tornando dalla stessa verso la propria abitazione. Quel tempo, infatti, potrà anche essere impiegato in qualche altro modo, magari come momento libero o comunque per svolgere ulteriore lavoro. Oltre a questo va detto poi che ci sono anche tantissime altre considerazioni che si possono fare.

Altri vantaggi

Va detto che in tanti, tra coloro che svolgono il lavoro da remoto, tendono proprio a sottolineare di essere molto contenti del fatto di sentirsi liberi, senza vincoli di date e di orari. In più in molti sono capi di se stessi, perché hanno scelto proprio di essere dei liberi professionisti. Ecco che quindi in questo modo si ha la possibilità effettivamente di gestire al meglio il proprio lavoro, anche se non a tutti piace questa modalità da remoto e molti preferiscono lavorare in presenza.