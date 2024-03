Il fatto di lavorare da casa di certo può essere considerato come molto pratico e comodo da un gran numero di persone, anche se non tutte le professioni si possono svolgere da remoto, oltre che in presenza. In effetti esistono determinati lavori che invece si possono svolgere solo dal vivo e non tramite smartworking. Oltre a questo poi va detto che, sebbene non tutti si trovino bene con il lavoro da remoto e magari preferiscono anche stare a contatto con i colleghi, quindi optano per la modalità lavorativa in presenza, tuttavia sembra che un gran numero di persone preferisca invece lo smartworking, a causa dei suoi diversi aspetti positivi. Questi ultimi infatti sono diversi e di seguito è presente un approfondimento in merito con cui è possibile chiarire vari punti.

Lavorare da casa: ecco come mai sempre più persone prendono questa scelta

Il fatto di lavorare da casa può essere ritenuto molto comodo da tante persone, che magari preferiscono proprio l’ambiente domestico per svolgere il proprio lavoro, servendosi semplicemente di un PC oppure anche di un telefonino. Oltre a questo va detto che non solo chi lavora da remoto ha più possibilità di stare a contatto con i propri familiari, ma tra l’altro va detto che ci sono anche persone che si trovano proprio più rilassate a svolgere il loro lavoro in questo modo. Va detto, infatti, che in tanti avvertono meno stress, prima di tutto perché non hanno un rapporto stretto con altre persone, ma in genere anche perché chi svolge il lavoro sempre in smartworking di solito è un libero professionista.

Altre considerazioni

Va detto pure che ci sono altri vantaggi, come il fatto di poter gestire i propri tempi di lavoro come meglio si desidera, nonché anche stabilire le scadenze per la consegna dei propri lavori senza che qualcuno lo imponga. Insomma, generalmente chi svolge il lavoro da remoto è anche capo di se stesso. Non sempre però è così, perché ci sono anche aziende che invece consentono di optare per questa modalità ma che assumono dipendenti che lavorano da casa, quindi non sempre si è liberi professionisti, se si lavora da remoto. Il tutto dipende dal tipo di contratto e anche dal fatto di avere o meno partita IVA.