Sono molte le donne che amano usare gli smalti, ma molte non sanno della correlazione presente tra smalto e personalità, di cui hanno parlato e parlano molti psicologi. Secondo alcuni infatti sono proprio le scelte dei colori da indossare sulle unghie, che possono rivelare alcune caratteristiche del proprio carattere, ed è curioso scoprire quali.

Smalto e personalità: ecco alcuni colori e personalità

Sono diversi gli psicologi che si trovano d’accordo nel sostenere che ci sia una correlazione tra smalto e personalità e ad ogni scelta di una certa tonalità, si può collegare un certo tipo di carattere. Ovviamente c’è anche da dire che se per un periodo si sceglieranno colori diversi da quelli che si è soliti mettere sulle unghie, questo non significa che si sarà cambiato il carattere, ma solo che magari si sta attraversando un periodo in cui si ha un atteggiamento diverso. Secondo gli esperti ad esempio chi tinge le dita dei colori dell’arcobaleno o molto fluo, è una persona che non solo vuole mettersi in mostra, ma anche particolarmente allegra, proprio come le tonalità che ha scelto.

Smalto e personalità: ecco gli altri dettagli

Se invece si preferiscono altri colori come ad esempio il nero, allora secondo alcuni esperti significa che si vuole mostrare la propria autonomia. Utilizzare uno smalto rosso invece significa che si è pronte a mostrare la propria determinazione e uno giallo significa che si è particolarmente propensi al dialogo e ad aprirsi con gli altri. Un azzurro e un blu possono mostrare uno status molto tranquillo, tipico di una persona dal carattere riservato. Il verde invece indica che la persona ha un intelletto molto brillante, possiede la leadership e sa gestirsi in diverse situazioni della vita. Ovviamente tutto dipende, non è detto che queste indicazioni siano valide per tutti, ma secondo alcuni psicologi, la correlazione tra smalto e personalità esiste.