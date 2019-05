E’ scontro totale tra Malgioglio e De André.

Il cognome portato dalla gieffina è piuttosto scomodo nell’ambito del reality show e ha già fatto molto discutere.

In molti considerano infatti la presenza al grande fratello della De André come un insulti alla memoria del celebre cantautore.

Ed ecco che, dopo una lite furiosa, Malgioglio commenta così: “Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba”.

La frase arriva mentre vengono mostrate le foto di lei, Giorgio e del rapporto con il concorrente Gennaro Lillio.

Alla De André le parole di Maglioglio non sono piaciute per niente.

L’ha criticato con forza e si è lamentata di un insulto così pesante:

“Se io faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. È stato il primo a pagarmi il biglietto del treno. Mi ha portato a Milano. Anche Dori Ghezzi ti avrà detto dell’amicizia che avevo con tuo nonno. Sono stato io a far conoscere tuo nonno a Dori Ghezzi. Penso che il tuo comportamento non sarebbe piaciuto a tuo nonno”, ha esordito Cristiano Malgioglio. Questo l’inizio dello scontro.

Ecco però che la De André corre ai ripari e accusa: “Ti stai preoccupando di una boiata, ti stai preoccupando che la gente sappia se è tuo amico o meno“.

Poi aggiunge: “Mi ha ferito perché mio nonno è stato per me una guida spirituale. È morto che ero una bambina. A 15 anni sono andata a cercarlo e mi ha dato forza tramite le sue parole. Tu Cristiano puoi conoscerlo fino a un certo punto, ce l’ho io il suo sangue. Porta rispetto, non parlare dei morti che non possono replicare”.

Ed ecco che Malgioglio esplode: “Tu sei una pazza totale. Per questo gli uomini ti lasciano”.

A questo punto la D’Urso interviene e calma Cristiano invitandolo ad abbassare i toni.

Possiamo dire che, dopo lo strazio dell’Isola dei Famosi, anche il Grande Fratello è caduto davvero in basso.