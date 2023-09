Il rientro dalle vacanze è spesso fonte di stress, almeno per alcune persone. Non sono pochi coloro che già al solo pensiero di rientrare in casa e poi ricominciare a lavorare si stressano. Sembra che poi coloro che risulterebbero essere più stressati siano quei soggetti che scelgono di tornare da un viaggio proprio in una data molto ravvicinata rispetto a quella prevista per il loro rientro al lavoro. Questo è del tutto sbagliato, perché sarebbe meglio lasciare al corpo e alla mente il tempo per abituarsi di nuovo al ritmo, ma anche riprendersi dall’eventuale lungo viaggio, prima di riprendere a lavorare.

Rientro dalle vacanze: alcuni suggerimenti che si possono indicare per evitare di stressarsi

Il rientro dalle vacanze sembra che possa generare stress, ma non per tutti. In genere però chi deve rientrare al lavoro inizia a diventare nervoso o a sentirsi stressato già prima di rientrare dal viaggio o di terminare effettivamente le ferie. In effetti il fatto di cominciare a pensare al rientro genererebbe fastidio e in più questa sensazione inizierebbe, per alcuni, già quando si avvicina la data di rientro al lavoro, quindi non il giorno precedente, ma qualche giorno prima.

Per evitare di sentirsi stressati, prima di tutto è bene organizzarsi per il rientro. Come già detto infatti è bene cercare di fare in modo di riprendersi e di cercare di acquisire di nuovo una certa abitudine, ma non solo.

Altri suggerimenti che si possono indicare

Tra gli altri consigli vi è anche quello di cercare di mantenere un certo ritmo del sonno, quindi una certa regolarità, che dovrà riguardare anche la propria alimentazione. Questa in effetti si deve basare solo su alimenti leggeri e allo stesso tempo capaci di apportare i corretti nutrienti al proprio corpo. Anche questo infatti aiuterà ad affrontare il rientro al meglio, come lo sarà anche cercare di prendersi le giuste pause, una volta che si sarà ripreso a lavorare.