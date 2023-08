Le crociere, negli ultimi anni, stanno diventando una scelta sempre più comune come modalità di vacanza, tanto che si prevede una grande crescita del settore.

In effetti, secondo un’indagine di Crocierissime, questo 2023, alla sua fine, avrà visto circa 1.000.000 di italiani che avranno scelto di vivere l’esperienza di una crociera; inoltre, un dato emerso particolarmente interessante è che, fra gli europei, gli italiani sono quelli con l’età media più bassa. In Italia circa il 40% di chi sceglie questo tipo di viaggio, infatti, ha un’età inferiore ai 35 anni; l’età media di quelli tedeschi, invece, si aggira sui 47 anni, mentre per quanto riguarda i britannici si passa ai 56 anni. Questi dati, in realtà, sono molto interessanti, anche perché sfatano finalmente il luogo comune che chi sceglie questa modalità di vacanza è generalmente più adulto o addirittura anziano.

Per quanto riguarda le mete, le crociere Caraibi, nel Mediterraneo e lungo i fiordi norvegesi sono quelle maggiormente gettonate. Non c’è da stupirsi troppo, d’altronde.

Le crociere sui Paesi del Mediterraneo offrono un mix perfetto tra natura, storia e cultura, basta pensare alle isole greche o a città incantevoli come Barcellona, Dubrovnik, Marsiglia, Venezia, Napoli, Bari e tantissime altre.

Quelle nei Caraibi sono poi ambitissime perché offrono ai turisti la possibilità di visitare dei paradisi naturali che non si possono certamente descrivere a parole; si pensi, per esempio a destinazioni come Giamaica, Dominica, Aruba, Grenada, Antigua e Barbuda ecc. con la loro natura lussureggiante e con le loro spiagge da favola.

Considerazioni analoghe si possono fare per le traversate lungo i fiordi norvegesi, decisamente uno dei modi migliori per vivere e ammirare queste meraviglie della natura.

Le crociere sono costose?

Un altro mito da sfatare è quello che vede questo tipo di vacanza come particolarmente costosa; se questo poteva essere vero molti anni fa, oggi la situazione è radicalmente cambiata. Si possono trovare, infatti, tutto l’anno offerte particolarmente convenienti, come per esempio le crociere last minute, che sono sicuramente una delle modalità migliori dal punto di vista economico e che presentano comunque un ventaglio di proposte molto ampio, interessante e variegato. Anche tra queste, infatti, non è assolutamente difficile trovare l’offerta che risponde meglio alle proprie esigenze.

Crociera: una vacanza nella vacanza

Uno dei motivi che spiega il crescente successo della crociera è che si tratta di una “vacanza nella vacanza”; vi sono infatti diverse ragioni che rendono questa esperienza unica rispetto ad altre tipologie di viaggio. Per esempio, durante il viaggio, è possibile visitare diverse destinazioni senza dover affrontare lunghe ore di mezzi o cambi frequenti di alloggio. La nave funge da base mobile, consentendo al turista di esplorare diverse città, isole o Paesi senza la fatica e lo stress di organizzare spostamenti da un posto all’altro.

Da non dimenticare, poi, che una crociera offre una vasta gamma di attività e intrattenimenti a bordo, che spaziano dal relax e gli spettacoli teatrali ai concerti e alle attività sportive. Quotidianamente è possibile scegliere tra numerose opzioni di attività che possono soddisfare gli interessi di tutti, rendendo ogni giornata diversa e stimolante. A bordo di una nave da crociera è, quindi, possibile godersi il relax di una struttura perfettamente attrezzata e servizi di alta qualità. Le cabine sono progettate per il comfort più totale e si hanno a disposizione servizi come SPA, piscine, Jacuzzi e tantissimo altro ancora.

Le navi, inoltre, sono spesso animate da una vivace atmosfera sociale. Si possono incontrare persone provenienti da tutto il mondo con interessi simili, fare nuove amicizie e godere di bellissimi momenti di condivisione. In sostanza, è possibile passare una piacevolissima vacanza, ricca di esperienze e divertimento ma anche di ottimo cibo e relax, anche senza scendere mai dalla nave.