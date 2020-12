Non tutti fanno i regali di Capodanno, eppure c’è chi li fa e chi regala dei piccoli oggetti a familiari, oppure direttamente alla propria metà. In più ci sono anche persone che fanno dei regalini agli amici, come augurio per il nuovo anno. Certamente si tratta di regali più piccoli rispetto a quelli che si fanno per Natale.

Le idee più gettonate riguardano i portafortuna, anche perché in tanti quest’anno ne stanno acquistando diversi. Per questo, si tratta di oggetti molto ricercati, che molte persone stanno acquistando per poi regalarli, anche se non sono le uniche idee.

Regali di Capodanno: ecco alcune idee originali

I regali di Capodanno possono essere un’idea carina per fare gli auguri per il nuovo anno ad una persona della famiglia, agli amici oppure alla propria dolce metà. Si tratta di piccoli pensieri che possono essere come dei portafortuna. Molti scelgono veri e propri oggetti simbolici, come ad esempio coccinelle, corno rosso, zampa di coniglio, quadrifoglio, ma in realtà tanti pensano anche a dei bei diari, magari da riempire con tanti bei pensieri, ogni giorno dell’anno. Tra le tante idee poi ce ne sono anche altre.

Le altre idee: ecco altri piccoli oggetti da regalare

Può essere di buon auspicio anche una bella penna, soprattutto per gli amanti della scrittura o dello studio, oppure un bel vestito.

Tutti questi oggetti possono servire per augurare ad esempio un nuovo lavoro o magari di salire di grado, o ancora per augurare tante belle sorprese. Insomma, le idee sulle quali puntare possono essere diverse, anche a seconda dei gusti delle persone. Sicuramente però tra quelle più gettonate ci sono i portafortuna, anche perché le persone stanno diventando sempre più legate alla scaramanzia, per via degli eventi che sono accaduti durante il 2020. L’acquisto dei portafortuna deriva proprio dalla volontà di evitare che si ripetano eventi negativi come quelli dell’anno che sta per andare via.