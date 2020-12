Lo smalto per Capodanno non richiede di certo l’aiuto dell’estetista. Sebbene in tante persone si rechino ogni anno da un esperto per poter aver unghie favolose per questa festività, in realtà basterebbe semplicemente scegliere bene la tonalità di smalto da mettere, evitando unghie finte, disegni particolari, ma sbizzarrendosi con la propria fantasia e basta. Questo di sicuro permetterebbe di avere un notevole risparmio, anziché spendere per le unghie.

Smalto per Capodanno: ecco alcune idee originali

Lo smalto per Capodanno può essere di tonalità diverse. Questo significa che non deve per forza essere di un determinato colore, ma quest’ultima va scelto in base all’outfit che si indosserà. Di certo, le colorazioni più gettonate sono il rosso, ma anche il dorato, l’argento, oppure i colori brillanti.

Dato che le nuance del 2021 a quanto pare saranno il giallo illuminating e il grigio roccia, c’è già chi desidera indossarli il 31 dicembre e in più sistemarli anche sulle proprie unghie. Se però non si vuole puntare sul monocolore, si può sicuramente puntare sulla fantasia. Può essere infatti una magnifica idea anche alternare due bei colori sgargianti, oppure semplicemente sfumare i colori con un apposito pennino. Questo però non è tutto.

Le altre idee particolari

Capodanno è una festa perfetta per apparire ricchi di colore, ma anche pieni di luce. Per questo, si può anche puntare a mettere dei glitter sul proprio smalto o semplicemente acquistare uno smalto che già li contenga. Tra l’altro un’altra idea utile per avere magnifiche unghie può essere quella di puntare sui colori fluo. Scegliendone due, è possibile colorare metà unghia in un modo e metà in un altro, magari creando una specie di effetto ad arcobaleno. Sicuramente si tratta di un’idea molto particolare. Insomma, non è sempre necessario andare dall’estetista per farsi mettere uno smalto. Piuttosto, può essere molto più divertente sbizzarrire la propria fantasia.