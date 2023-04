I racconti per grandi e piccini che possono essere letti possono riguardare la fantasia, anche perché con delle storie del genere anche gli adulti possono come avere la sensazione di tornare piccoli. Per affascinare, ogni narrazione dovrebbe raccontare qualcosa di speciale e possibilmente anche fornire insegnamenti. In tale modo i bimbi potrebbero abituarsi a letture che non solo potrebbero divertirli, ma allo stesso tempo anche riuscire a insegnare loro qualcosa.

Racconti per grandi e piccini: quali leggere, ecco alcuni suggerimenti e considerazioni in merito

I racconti per grandi e piccini ovviamente possono essere di diversa tipologia. In tanti prediligono quelli di fantasia, che magari abbiano proprio come protagonisti dei bimbi, in modo che i piccoli possano anche immedesimarsi e nello stesso tempo meravigliarsi per quello che leggono o che sentono leggere loro dal genitore. Gli adulti potranno poi sorridere di fronte a storie di fantasia che potrebbero far ricordare loro l’infanzia. Insomma, le letture del genere sono senza dubbio consigliate, ma quali titoli prediligere?

Di certo la lista che si potrebbe fare sarebbe proprio molto lunga, ma ci sono alcuni libri che a quanto pare sono considerati come adatti proprio a tutti e allo stesso tempo capaci di far sognare, divertire, sorridere e immedesimarsi anche in una certa atmosfera magica. Uno che si può consigliare sarebbe “Racconti magici e divertenti”, ma per chi preferisce letture differenti, che vertono sempre sulla fantasia ma anche sulla fortuna, si può optare per “Racconti magici e fortunati”.

Altri consigli

Per chi invece desidera sorridere di fronte alle paure da sconfiggere c’è anche “Racconti magici e spaventosi”. Letture più adatte al periodo natalizio invece possono essere “Racconti magici e di Natale”. Tutti i titoli indicati sono raccolti in “Racconti magici-la raccolta”, che è un volume cartaceo. Insomma, non resta che provare per iniziare una vera e propria avventura magica.