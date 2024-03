Il fatto di procrastinare qualche azione, e in particolare qualche compito e/o dovere da svolgere, può capitare a tutti quanti e per diversi motivi. Ci sono persone che lo fanno per pigrizia, altre invece perché sono sicure di sé e sono consapevoli di avere la possibilità di svolgere tutto in prossimità di una scadenza relativa alla consegna del progetto o comunque al fatto di dover terminare quel determinato compito, ma non solo. Ci sono diverse persone che sono proprio abituate a procrastinare, ma è anche vero che poi si rischia davvero di ritrovarsi con un elevato numero di compiti da svolgere e in poco tempo e questo può provocare stress e anche fatica. Per questo sarebbe opportuno organizzarsi al meglio e cercare di evitare di rimandare, con il rischio di far accumulare tutto.

Procrastinare: alcuni consigli per evitare di farlo

Il fatto di procrastinare è comune a diverse persone, ma è anche vero che sarebbe opportuno evitare di esagerare, anche perché altrimenti si rischia di far diventare tale azione un’abitudine e oltre a far accumulare un’elevata quantità di lavoro, si rischia anche di non organizzarsi al meglio.

L’ideale invece sarebbe saper gestire al meglio le proprie tempistiche, riuscendo a suddividerle in momenti uguali: alcuni saranno dedicati al lavoro e altri invece a momenti di pausa. Questo è di fondamentale importanza, anche perché in questo modo si potrà svolgere il tutto un po’ alla volta, portando un compito a termine per tempo e magari avendo anche la possibilità di concluderlo in maniera brillante, o comunque non frettolosamente. Oltre a una buona organizzazione, tra i consigli utili per non procrastinare poi ci sono anche altre considerazioni.

Altri suggerimenti

Tra gli altri consigli vi è anche il fatto di pensare a un premio finale, che in realtà può essere stabilito per se stessi anche alla fine di ogni “step” cioè l’ideale sarebbe suddividere l’obiettivo in tante altre parti minori e poi, una volta che questi piccoli passi sono stati portati a termine, ecco che si potrà riscuotere il premio che si è stabilito, come ad esempio un sano snack, ma anche la possibilità di coccolarsi svolgendo un’attività che piace o altro.