La primavera 2024, ma in realtà ogni periodo primaverile, può portare molte persone a sostenere di avere un “periodo no”. Non sono pochi, infatti, coloro che sostengono proprio di sentirsi ancora più stanchi del solito proprio con l’arrivo della stagione dei fiori, ma non solo. Oltre che stanchezza, in molti provano anche molto stress, noia, insomma si sentono anche nervosi, arrabbiati o avvertono anche maggiore ansia. Come mai? I motivi potrebbero essere svariati e si consiglia, in primis, di parlarne con un professionista, se le problematiche persistono, perché questo è un modo ideale per risolvere e per ritrovare il più presto possibile il proprio benessere.

Primavera 2024: come mai alcune persone si sentono in un “periodo no”

La primavera 2024, ma in sé qualsiasi periodo primaverile, vede persone che dichiarano di stare in un periodo difficile, un momento “no” e in cui si sentono più stanche, più affrante, persino annoiate. Non per tutti è così, ma non mancano coloro che invece si sentono in questo modo e che, oltre a stress, accumulano anche nervosismo. Tra le cause potrebbe esserci il fatto delle allergie al polline o a determinati fiori, che sono parecchio diffuse, e che portano una persona a sentirsi anche più stanca fisicamente, proprio per via dell’allergia, ma non è questa l’unica motivazione che potrebbe causare stress fisico e mentale.

Altre ragioni

Anche il ritorno dell’ora legale può essere un problema per alcuni, che si ritrovano il loro ritmo di sonno abbastanza scompigliato e il fatto di doversi abituare a un nuovo ciclo potrebbe richiedere qualche giorno. In più alcuni pensano che non sono pronti per la nuova stagione, che magari spinge molti a uscire di più, in vista di un miglioramento del clima, e invece magari loro non se la sentono o comunque hanno uno stile di vita che magari non lascia molto tempo alla vita sociale. Questo, per molti e ovviamente non per tutti, genera un po’ di malinconia. Ci sono comunque persone che invece si sentono felicissime per l’arrivo della primavera e che sono pronte a godersi ogni minuto sia di questa stagione, sia di tutte le altre dell’anno.