Il fatto di indossare i colori fluo può davvero incidere sull’umore in maniera positiva? Non per tutti è così, ma per tantissime persone sì. Secondo molti, infatti, la scelta di abiti dalle tonalità abbastanza colorate potrebbe indicare una personalità ottimista, ma anche un umore molto elevato, allegro. Non sempre puntare su outfit colorati può voler dire questo, ma per tanti sì. Nello stesso tempo va subito chiarito anche un altro punto importante: il fatto di indossare abiti di colore scuro invece non vuol dire che non si sia felici. Ci sono, infatti, persone felicissime che amano indossare il nero, per esempio, quindi non sempre è possibile collegare il discorso dell’umore che si prova, o del tipo di personalità che si possiede, con la scelta di determinate colorazioni da indossare. Sembrerebbe però che per molte persone tale scelta possa essere spiegata anche con dettagli circa il proprio umore, ma non sempre è così. È il caso di considerare per bene alcuni elementi per comprendere meglio il tutto.

Colori fluo: indossarli può davvero incidere sull’umore in maniera positiva?

La scelta di indossare i colori fluo può davvero incidere sull’umore in maniera positiva? Non sempre, o meglio, non per tutti è così. Ci sono però alcune persone che, anche se magari sono leggermente malinconiche, si vestono in maniera colorata per spronarsi e sentirsi più allegre, ma non solo. Il fatto di scegliere tonalità fluo, o comunque molto vistose, potrebbe anche essere d’aiuto per vedersi allo specchio con un look diverso e magari in questa maniera è possibile pure guardarsi diversamente, ammirandosi con un outfit differente e apprezzandosi ancora di più. Non esiste per forza la correlazione tra il fatto di indossare abiti fluo e in automatico la possibilità di sentirsi più felici, ma secondo molti esperti, la prima azione potrebbe aiutare il proprio umore a risollevarsi, anche se non sempre è così.

Correlazione?

Per molti il fatto di indossare tonalità più sgargianti quando si è felici, o comunque quando si punta a esserlo, può essere effettivamente presente, ma non sempre e tra l’altro non tutti sono d’accordo con questo. In più non tutti pensano che tutto ciò sia effettivamente possibile. Come già accennato, ci sono pure persone che magari amano il nero e che sono felicissime quando lo indossano, ovviamente.