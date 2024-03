Tra le idee unghie, ce ne sono alcune davvero singolari che si possono indicare, e anche molto semplici da mettere in pratica. Prima di tutto va detto che è bene sempre seguire i propri gusti, quindi di certo non è un obbligo il fatto di seguire le tendenze o doversi informare per forza in merito. L’ideale è sentirsi a proprio agio con se stessi e in più cercare anche di abbinare il colore delle unghie al proprio outfit. Con l’abbinamento però non si deve per forza intendere il fatto di riprendere un colore di qualche indumento e/o di qualche accessorio, ma semplicemente è possibile anche intendere il fatto di creare un certo contrasto tra le colorazioni delle proprie unghie e quelle degli abiti che si indossano, ad esempio. In più questo non è tutto.

Idee unghie: eccone alcune davvero singolari e anche semplici da mettere in pratica

Tra queste ad esempio vi sono quelle che riguardano il fatto di colorare un'unghia in modo differente l'una dall'altra, anche perché non sono presenti regole che riguardano il fatto di dover per forza seguire uno stile monocolore, anzi, negli ultimi anni ci sono state tante tendenze che hanno portato a optare per colorazioni anche parecchio in contrasto tra loro o molto originali.

In più ci sono anche persone che colorano metà unghia in un modo e l’altra metà invece la colorano con una sfumatura contrastante o comunque anche molto vistosa, o magari accostano tra loro colorazioni calde con quelle fredde e questo non è ancora tutto.

Altre considerazioni in merito

Va anche detto che poi si possono anche colorare le unghie in modo da ottenere una scala di colore, magari iniziando da quella di un pollice, che per esempio sarà blu notte, per far sì che poi le altre unghie siano gradualmente di un blu più chiaro, fino ad arrivare al celeste chiarissimo, per esempio. Queste sono solo alcune idee tra tutte quelle che si possono adottare. Molte possono anche riguardare la realizzazione di disegni sulle unghie, per esempio.