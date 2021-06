Le pettinature perfette per le serate estive possono essere tantissime: ce ne sono alcune che permettono di non sentire caldo, raccogliendo direttamente i capelli in una crocchia, ma anche altre che permettono di pettinarli in modo da non averli davanti. Le alternative tra le quali poter scegliere sono davvero tante.

Pettinature perfette: ecco quali sono quelle più comode e nello stesso tempo anche adatte sia per serate eleganti, sia per occasioni più comuni

Le pettinature perfette per le serate estive sono tantissime: ce ne sono alcune che permettono di realizare crocchie, ma anche chignon eleganti, o persino bun spettinati. In alternativa, si può sempre fare una coda alta oppure anche una magnifica treccia. Se queste però risultano semplici, allora è possibile sbizzarrirsi con la fantasia. Per fare degli esempi, le trecce da poter fare non sono limitate, perché infatti anziché una o due, se ne possono fare diverse e magari raccoglierle con una coda, oppure direttamente con un’ennesima treccia. In questo modo verrà un effetto molto particolare e anche molto originale. Per quanto riguarda invece chi ha i capelli meno lunghi, è possibile anche pettinare all’indietro la chioma e mettere un bel cerchietto, o magari puntare sempre su chignon.

Le altre idee

Tra le altre idee da poter mettere in pratica poi vi sono anche trecce particolari, come quelle laterali o quelle che partono dalla cima della testa o direttamente a spiga. A volte basta scatenare la propria fantasia per realizzare tante idee differenti e anche per creare qualcosa di molto particolare. In alternativa, è anche possibile fare dei bei boccoli e poi acconciarli in modo che questi ultimi riescano a risaltare. In alternativa, è possibile anche usare delle mollettine per cercare di fermare le ciocche ribelli o in alternativa, si può anche pensare direttamente a creare tantissime treccine piccole. Insomma, basta scatenare la propria fantasia per dare forma a delle pettinature speciali.