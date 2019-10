Cerchi il miglior campeggio vicino Venezia? Allora il Centro Vacanze Pra’ delle Torri è ciò che fa al caso tuo. Situato a Caorle, un meraviglioso borgo di mare, e a due passi da Venezia. Adatto a tutti coloro che desiderano una vacanza di relax, divertimento, sport, natura e cultura.

Molti sono i servizi disponibili, e sono pensati per ogni tipologia di ospite: parco acquatico, campo da golf, piscine, ristoranti, negozi, aree per lo sport e lo svago, una spiaggia dorata e un mare pulito.

Facciamo allora un breve tour per capire perché Pra’ delle Torri è il miglio Centro Vacanze vicino Venezia.

Area Campeggio

Il Centro Vacanze Pra’ delle Torri ha il miglior campeggio vicino Venezia perché le oltre 1000 piazzole sono dislocate in un’area verde ed hanno, di conseguenza, un fondo erboso (più comodo e più fresco). Inoltre, i servizi igienici sono dislocati in diversi punti e sono alla giusta distanza, non lontani e non troppo vicini.

I servizi che offre il Camping sono:

accesso ai servizi igienici con docce calde e fasciatoi

servizi igienici per disabili

allaccio acqua e corrente

scarico acque grigie in piazzola

accesso alla spiaggia

accesso al Parco Acquatico del Centro Vacanze

animazione

wi-fi gratuito

accesso agli impianti sportivi e all’Activity Park gratuiti.

Villaggio Vacanze

Il Villaggio Vacanze del Centro Pra’ delle Torri è suddiviso in bungalow, case mobili ed appartamenti.

I bungalow sorgono in una grande zona verde all’interno del villaggio. Sono, nello specifico, delle villette a schiera su 2 livelli costruite in muratura. Gli ambienti sono divisi in soggiorno con angolo cottura e divano letto, 1 o 2 camere da letto, bagno e patio che affaccia sul parco.

Le tipologie si distinguono in base al numero delle stanze, ai servizi offerti ed alla vicinanza al mare e alle piscine.

Vi sono poi le case mobili, dai modelli basici alle più moderne, ma sono tutte dotate di terrazze da dove poter respirare la benefica aria di mare ed un soggiorno con angolo cottura.

Gli appartamenti sono di 2 tipologie: Apartment Comfort e Home Suite. I primi, ampi e raffinati, sorgono all’interno di spazi verdi e garantiscono le stesse comodità che si hanno a casa propria. Gli ambienti sono divisi in soggiorno con angolo cottura e divano letto, terrazzo, 2 camere da letto e 1 o 2 bagni.

La seconda tipologia si riferisce a degli alloggi più completi in quanto hanno una cucina in un ambiente dedicato.

Le piscine

Il Centro Vacanze Pra’ delle Torri offre un parco piscine davvero vasto. Ogni vasca si distingue per grandezza e profondità.

Vi sono 4 piscine nel Parco Acquatico (con zone pensate per i bambini), cui si vanno ad aggiungere altre 2 piscine: una olimpionica lunga 50 metri ed una semi-olimpionica lunga 25 metri.

L’area piscine è attrezzata anche con lettini ed ombrelloni, gratuiti in bassa stagione ma a pagamento in alta stagione. È inoltre presente un servizio di sorveglianza per garantire la sicurezza dei bagnanti.